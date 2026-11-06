Fariba Tehrani a Primo Appuntamento, la telefonata a sorpresa alla figlia Giulia Salemi

Pubblicità

Una sorpresa in pieno stile TV che ha strappato più di una risata. Fariba Tehrani, 64 anni, si è messa di nuovo in gioco sul piccolo schermo partecipando al programma Primo Appuntamento condotto da Flavio Montrucchio. La notizia vera, però, è che sua figlia Giulia Salemi non ne sapeva assolutamente nulla. Fariba ha infatti deciso di rispolverare un vecchio consiglio ricevuto proprio dall’influencer due anni prima, presentandosi al ristorante al buio senza avvertirla e riservandole una chiamata a sorpresa a cena in corso.

La chiamata a sorpresa e l’incontro con Franco

L’idea di partecipare allo show era nata per caso mentre madre e figlia guardavano insieme una puntata in TV. Quando Fariba si è seduta al tavolo per conoscere Franco, 67 anni, ex dipendente del Ministero della Difesa e Cavaliere della Repubblica con la passione per il teatro e la pesca, ha sfoderato il telefono e ha chiamato Giulia.

Pubblicità

Pubblicità

La reazione dell’influencer non si è fatta attendere: «Non ci credo! Mia mamma è tremenda, non mi dice mai niente», ha scherzato la Salemi. Tra battute sulla propria “asticella alta” in fatto di uomini e lo sfondo del cellulare di Fariba che ritrae George Clooney, la telefonata si è trasformata nel momento più divertente della puntata.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La cena con Franco, tuttavia, si è conclusa con un nulla di fatto dal punto di vista sentimentale. Nonostante la stima reciproca e i complimenti per l’eleganza dell’uomo, Fariba ha preferito non proseguire la conoscenza, notando come il ricordo della moglie scomparsa quattro anni fa fosse ancora troppo forte nel cuore del cavaliere. Una “scusa elegante” per dire di no che è stata poi promossa con oltre il 90% dei voti in un sondaggio lanciato dalla stessa Fariba su Instagram.

Chi è Fariba Tehrani: dall’Iran ai reality

Nata a Teheran nel 1962, Fariba Tehrani è arrivata in Italia appena diciottenne nel 1980, all’indomani della rivoluzione iraniana. Stabilitasi in Emilia-Romagna, ha lavorato per anni come imprenditrice nel settore del benessere gestendo un centro estetico nella provincia di Piacenza.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel 2015 a Pechino Express, dove ha partecipato in coppia con la figlia Giulia Salemi formando il duo delle “Persiane” e conquistando il terzo posto. Da lì in poi Fariba si è mossa con disinvoltura nel mondo dello spettacolo, approdando nel 2021 come naufraga a L’Isola dei Famosi e presenziando spesso come opinionista nei salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il legame speciale, tra alti e bassi, con Giulia Salemi

Quello tra Fariba Tehrani e Giulia Salemi è un rapporto profondo, ma storicamente segnato da alti e bassi. Durante l’adolescenza dell’influencer, segnata dalla separazione dei genitori nel 2009, il legame ha attraversato fasi complesse, tra avvocati e traslochi.

Un altro momento di forte tensione mediatica si era verificato nel 2018 durante la partecipazione di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, quando un controverso “rito magico” propiziatorio messo in atto da Fariba in TV aveva provocato la dura reazione della figlia, desiderosa di maggiore indipendenza. Con il passare degli anni, le due hanno trovato un nuovo equilibrio: la protezione materna di Fariba resta una costante, ma oggi lascia spazio alla crescita personale di Giulia, diventata a sua volta mamma.