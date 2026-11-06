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Veronica Gentili annuncia la gravidanza in diretta a Le Iene: «Aspetto una bambina»
«Sono incinta. E sono felice». Con queste parole Veronica Gentili ha annunciato in diretta a Le Iene di essere in attesa della sua prima bambina. Un momento di grande emozione per la conduttrice, che ha scelto il programma televisivo per condividere una notizia fino a quel momento custodita nella propria vita privata.
L’annuncio in diretta e il ricordo del padre
Prima di rivelare la gravidanza, Veronica Gentili ha ricordato la perdita del padre, avvenuta circa due anni fa, proprio mentre lavorava alla trasmissione. «Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa. Perché ci sono momenti in cui tutto il resto, improvvisamente, perde importanza».
Poi il racconto della nuova felicità: «La vita ha deciso di sorprendermi di nuovo, questa volta con qualcosa di decisamente diverso. Qualcosa di bellissimo, che mi sta rendendo felice». La conduttrice ha quindi svelato la notizia: «Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi, una bambina».
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La felicità per la bambina in arrivo
Con il sorriso, Veronica Gentili ha scherzato anche sulla scelta del nome: «Sul nome c’è il solito dibattito accesissimo col padre ma ovviamente alla fine vincerò io». E ha confidato le emozioni legate alla futura maternità: «Sono felice. Felice come una bambina, anche se forse dovrei dire come una mamma, che un po’ mi spaventa, perché ancora mi ci devo abituare».
La dedica commossa e il futuro alla conduzione
Il pensiero è tornato al padre, con il desiderio di potergli raccontare questa gioia: «Mi piace pensare che, da qualche parte, lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata».
La conduttrice ha infine rassicurato il pubblico sulla sua presenza a Le Iene: «Continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop». Un annuncio personale, accolto con sorpresa ed emozione anche dai colleghi in studio.
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