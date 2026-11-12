GF Vip, Piera Meloni nella bufera per la frase su Giancarlo Danto: “È terrone”

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La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e nella Casa le tensioni continuano a crescere. La convivenza ha ormai diviso i concorrenti in due gruppi e le antipatie maturate nelle ultime settimane rendono sempre più delicato il momento delle nomination, tra i più accesi delle dirette su Canale 5.

La nomination di Megan Ria e la reazione di Giancarlo Danto

Durante l’ultima puntata, uno degli scontri più discussi ha coinvolto Megan Ria e Giancarlo Danto. Nonostante il buon rapporto tra i due, la ballerina ha scelto di mandare l’amico al televoto, spiegando di essere arrivata alla decisione per esclusione.

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Una motivazione che non ha convinto Giancarlo Danto, il quale ha accusato la concorrente di essere una «para**la». «Ho ricevuto una pugnalata da un’amica», ha esclamato in diretta. Lo scontro è poi proseguito nella sala nomination: «Sei falsa come una banconota da due euro, non mi guardare più, non voglio più avere a che fare con te».

La tensione non si è esaurita con la fine della puntata. In giardino, Danto ha ribadito di non riuscire a perdonare il gesto: «Da siciliano non perdono il tradimento. È la cosa più brutta che puoi fare, sono fatto così».

La frase di Piera Meloni durante la cena

Dopo la diretta, Megan Ria si è sfogata a tavola con Piera Meloni, raccontando la delusione per la reazione dell’amico. Nel commentare l’atteggiamento di Giancarlo Danto, Meloni ha pronunciato una frase destinata a far discutere: «Giancarlo è terrone su queste cose. L’onore, la parola, le cose…».

L’espressione sembra voler sottolineare quanto, per Danto, il rispetto della parola data e la lealtà nei rapporti personali siano valori irrinunciabili. Tuttavia, l’utilizzo del termine «terrone», storicamente impiegato anche in senso denigratorio nei confronti delle persone del Sud Italia, rischia di riproporre uno stereotipo territoriale.

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Le possibili conseguenze nella Casa

Le parole di Piera Meloni potrebbero ora diventare oggetto di confronto durante una prossima diretta. Non è però confermato se la produzione o la conduttrice decideranno di intervenire con un richiamo o di chiedere delle scuse alla concorrente.

Intanto, a pochi passi dalla finale, il clima nella Casa appare sempre più teso: tra amicizie messe alla prova, nomination contestate e frasi controverse, ogni confronto rischia di trasformarsi in un nuovo caso.