GF Vip, una lite per la carne scatena il caos nella Casa: volano accuse, urla e insulti pesanti

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La gestione del cibo continua ad alimentare tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, al centro della discussione è finita della carne scongelata e, secondo alcuni concorrenti, non utilizzata correttamente. A perdere la pazienza è stato Andreas Muller, che ha contestato ai coinquilini più giovani la scarsa organizzazione della spesa e dei pasti.

La carne scongelata fa esplodere la discussione

La scintilla è partita dalla gestione della carne da parte di Megan Ria. L’ex ballerino di Amici ha criticato la scelta di preparare il ragù mentre in cucina era già disponibile altro cibo da consumare. A intervenire in difesa della concorrente sono stati Roncaccia e Piera, ma il confronto si è rapidamente acceso.

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«Perché facciamo il ragù la sera se c’è questo? Perché avete deciso di fare il ragù? Se non c’è comunicazione, scegliete solo tra di voi», ha protestato Andreas Muller. «A me buttare chili di carne così è uno spreco di cibo».

Il ballerino ha insistito sulla necessità di programmare i pasti quando si scongelano gli alimenti, evitando di acquistare o preparare altro senza prima consumare quello già disponibile.

«Chi scongela deve gestire il cibo che abbiamo», ha ribadito, criticando anche la disorganizzazione nella gestione di biscotti, latte e altri prodotti acquistati per la Casa. «Poi cagate il ca**o con la spesa. Per me è una follia».

Guendalina Tavassi e Marina La Rosa contro Megan

La discussione ha coinvolto anche Guendalina Tavassi, che si è schierata con Andreas Muller e ha rivendicato la propria esperienza in cucina: «Io cucino da sola dall’età di 7 anni, mi sono cresciuta tre figli da sola, e tu mi vieni a dire come si sta in cucina».

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Non meno dura Marina La Rosa, che ha contestato la quantità e la qualità della carne acquistata, invitando i coinquilini a consumare ciò che era già stato comprato: «comprate ottocento chili di carne che fa schifo! Avete rotto i cogl**ni adesso vi mangiate tutta la carne che c’è».

La difesa di Megan e la replica di Muller

Piera e Roncaccia hanno provato a ridimensionare l’accaduto, riconoscendo un errore nella gestione del cibo ma contestando i toni della discussione: «Abbiamo sempre mangiato bene. Ci deve essere una gestione, un rispetto per il cibo. Non c’è stato, oggi ha fatto un errore. Ma non c’è bisogno di dire… Non è che hanno fatto chissà che».

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Megan Ria, dal canto suo, ha accusato Andreas Muller e Guendalina Tavassi di ascoltare continuamente le conversazioni altrui per poi attaccare gli altri concorrenti. Un’accusa che ha provocato un’ulteriore reazione del ballerino.

«Io, dalla mattina alla sera, sto lì a sentire i ca**i vostri? Ma che ca**o me ne frega a me! Io sto qui per me, di quello che fate sotto le coperte, nella vita, in bagno, sono ca**i vostri!», ha replicato Andreas Muller.

Anche Giancarlo Danto interviene nella lite

A criticare la gestione degli alimenti è stato infine Giancarlo Danto, che ha puntato il dito contro le modalità di scongelamento: «il pollo è stato scongelato di me**a, la carne anche. La carne lasciata fuori un’ora fa schifo!».