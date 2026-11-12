Greta Rossetti esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: chi è Armel Bella-Kotchap

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Greta Rossetti ha voltato pagina sul fronte sentimentale. L’influencer, conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello, ha reso pubblica la relazione con Armel Bella-Kotchap, calciatore tedesco di 24 anni legato al Venezia.

Le voci su una possibile frequentazione circolavano da settimane, ma la conferma è arrivata attraverso Instagram. Rispondendo alle curiosità delle follower, Greta Rossetti ha condiviso una fotografia insieme al nuovo compagno, presentandolo come l’uomo che «le ha rubato il cuore».

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Dagli indizi sui social all’ufficialità

Prima dello scatto di coppia, l’influencer aveva lasciato trapelare qualche indizio sulla propria vita privata. Tra questi, una fotografia di due mani intrecciate, interpretata dai fan come il segnale di un nuovo legame sentimentale. Anche alcuni avvistamenti avevano alimentato il gossip, senza che i diretti interessati confermassero apertamente la relazione.

Ora è stata Greta Rossetti a scegliere di uscire allo scoperto. Il calciatore, invece, almeno secondo quanto riportato nelle indiscrezioni circolate, non avrebbe ricondiviso la fotografia sul proprio profilo.

La storia con Sergio Maria D’Ottavi e il passato nei reality

La nuova relazione arriva dopo la fine della storia con Sergio Maria D’Ottavi, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. Il rapporto, proseguito anche lontano dalle telecamere, aveva attraversato momenti difficili e diversi riavvicinamenti prima della separazione definitiva.

Il pubblico ricorda Greta Rossetti anche per il triangolo sentimentale nato intorno a Mirko Brunetti e Perla Vatiero: dopo l’esperienza a Temptation Island, le vicende dei tre avevano continuato a far discutere anche durante il reality condotto da Alfonso Signorini.

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Chi è Armel Bella-Kotchap

Armel Bella-Kotchap è un difensore tedesco che ha maturato esperienze calcistiche in diversi campionati europei, tra cui Bundesliga, Premier League ed Eredivisie. A differenza della nuova compagna, abituata alla visibilità televisiva e social, il giocatore ha finora mantenuto un profilo piuttosto riservato sulla propria sfera sentimentale.

Per Greta Rossetti si apre dunque un nuovo capitolo, questa volta accanto a un protagonista del mondo del calcio. E la prima fotografia insieme ha già acceso la curiosità dei follower.