Lulù Selassié condannata per stalking ai danni di Bortuzzo, le sorelle: «Abbiamo temuto si togliesse la vita»

Ospiti del Podcast Radici, Jessica e Clarissa raccontano le conseguenze della vicenda giudiziaria sulla famiglia e sulla carriera

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Jessica Selassié e Clarissa Selassié sono tornate a parlare della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sorella Lulù Selassié, dopo la fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Ospiti del Podcast Radici, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno descritto le ripercussioni che, a loro dire, il caso ha avuto sulla salute psicologica della sorella e sul lavoro dell’intera famiglia.

Il silenzio degli amici e le conseguenze sul lavoro

Secondo Jessica e Clarissa, nei mesi più difficili sarebbe venuto meno anche il sostegno di persone che frequentavano abitualmente. Le due sorelle sostengono inoltre che la vicenda abbia compromesso collaborazioni e opportunità professionali.

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«La cosa più grave [...] è stata che sia a livello lavorativo, però anche le persone che ci stavano intorno, i nostri amici, colleghi [...] non si è fatto vivo nessuno», hanno raccontato durante l’intervista.

Le Selassié hanno spiegato che l’immagine pubblica delle tre sorelle, spesso associate professionalmente, avrebbe risentito delle notizie sulla vicenda. Hanno citato anche il periodo in cui Lulù ha indossato il braccialetto elettronico, descrivendolo come un ulteriore ostacolo alla sua attività.

La richiesta di ascoltare anche Lulù

Nell’intervista Jessica e Clarissa hanno contestato il modo in cui, a loro giudizio, il caso è stato raccontato dai media. Hanno sostenuto che non sia stato dato sufficiente spazio alla versione della sorella e hanno espresso dubbi sul quadro probatorio. Si tratta delle loro dichiarazioni, non di un accertamento indipendente sul contenuto degli atti giudiziari.

«Mi piacerebbe che Lulù potesse raccontare la sua versione dei fatti, perché purtroppo la stampa [...] ha raccontato solo una versione», hanno affermato.

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Le due sorelle hanno ricordato anche il legame familiare che si era creato con Manuel Bortuzzo durante la relazione: «Lui è sempre stato parte della nostra famiglia [...] era sempre il benvenuto, era come un fratello».

«Era estremamente depressa»: il racconto dei mesi più duri

Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda le condizioni emotive di Lulù. Jessica e Clarissa hanno raccontato di averla vista isolarsi, trascorrere intere giornate a letto, mangiare poco e perdere molto peso. Hanno espresso una forte preoccupazione per la sua incolumità in quel periodo.

«La parte peggiore per noi due penso sia stata la salute mentale di nostra sorella in quel momento, che era estremamente depressa e che non aveva voglia di vivere», hanno dichiarato.

«Ho temuto veramente che lei, se non ci fossimo state noi due, si sarebbe forse levata la vita», ha aggiunto una delle sorelle nel corso del podcast.