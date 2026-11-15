Uomini e Donne, Barbara e Giovanni trascorrono la notte insieme: lui scrive a Rosanna e scoppia la bufera in studio

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Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne accendono i riflettori sul Trono over. Al centro dell’ultima registrazione ci sono Barbara e Giovanni, protagonisti di un confronto particolarmente acceso dopo una notte trascorsa insieme e un messaggio inviato dal cavaliere a un’altra dama. A raccontare quanto accaduto è Lorenzo Pugnaloni.

Barbara scoppia in lacrime: «Non riesco più a sostenere questa situazione»

Dopo il confronto in studio, Giovanni ha raggiunto Barbara in camerino per tentare un chiarimento. La dama, però, è scoppiata in lacrime, spiegando di non riuscire più a sostenere la situazione e di voler interrompere la conoscenza.

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Una volta rientrati in studio, è emerso che i due erano usciti a cena e avevano trascorso la notte insieme. Barbara ha ammesso di essersi profondamente infatuata di Giovanni, mentre il cavaliere ha chiarito di non essere innamorato.

Il messaggio a Rosanna durante la notte con Barbara

A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta Rosanna Siino, assente dalla registrazione per un impegno personale. La dama ha fatto arrivare alla redazione un messaggio nel quale raccontava che Giovanni l’aveva contattata dopo la precedente registrazione, chiedendole di avvisarlo una volta giunta a Palermo.

Rosanna gli aveva scritto, ricevendo però soltanto un’emoticon in risposta, circostanza che l’aveva delusa. Il colpo di scena è arrivato quando Maria De Filippi ha fatto notare che quel messaggio era stato inviato mentre Giovanni trascorreva la notte con Barbara.

La rivelazione ha provocato una forte discussione in studio. Barbara, tuttavia, ha rivolto il proprio disappunto soprattutto a Rosanna, anziché al cavaliere.

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La rosa rossa e la gelosia di Barbara

Maria De Filippi ha inoltre raccontato di aver incontrato Barbara in una clinica, dove la dama aveva con sé una rosa rossa ricevuta in regalo da Giovanni. Anche la gelosia manifestata quando il cavaliere si avvicina ad altre donne sembra confermare il suo coinvolgimento emotivo.

Gianni ha invitato Barbara a prendere atto delle parole di Giovanni, che ha già dichiarato di non essere innamorato. La dama, però, sembra ancora sperare che il suo atteggiamento possa cambiare.

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Michele e Igor lasciano insieme il programma

Non mancano le notizie positive: Michele e Igor hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Prima della scelta, lei gli ha scritto una lettera d’amore e gli ha fatto recapitare in studio le chiavi di casa, un gesto simbolico che segna una nuova fase della loro relazione.

Gemma e Fabio, nuovi contrasti. Mario chiude con Chiara

Spazio anche a Gemma e Fabio. Il cavaliere è uscito con Roberta e ha preso le distanze dalla Galgani, dichiarandosi stanco dei suoi comportamenti nei propri confronti.

Infine, Mario Cusitore è uscito con Chiara. La dama ha raccontato di essere rimasta infastidita da alcuni suoi modi di fare e il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza.