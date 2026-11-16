GF Vip, Federica Morello si sente tradita da Megan Ria e scoppia a piangere: cosa è successo

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Marina La Rosa e Federica Morello si ritrovano in cucina per un confronto a cuore aperto. A prendere l’iniziativa è Marina, che vuole capire come la coinquilina stia vivendo le tensioni nate dopo lo scontro con Megan Ria e il conseguente allontanamento dal gruppo. Alla vip dispiace, infatti, che Federica possa sentirsi esclusa e decide di avvicinarsi a lei per ascoltare il suo punto di vista.

La concorrente torna a parlare delle recenti Nomination e del comportamento di alcuni compagni, tra cui Piera, Roncaccia e Varsi. Secondo lei, non dovrebbero mostrarsi sorpresi per la sua scelta di nominare Megan, perché era prevedibile che, dopo quanto accaduto, anche loro avrebbero fatto il suo nome.

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Marina, dal canto suo, comprende che Roncaccia possa essere rimasto male per quanto accaduto con Alex. Sul rapporto tra Federica e Megan, invece, preferisce non esprimersi troppo, anche se ricorda che, prima che esplodesse il conflitto, le due sembravano molto unite, quasi fossero "best friends".

Federica spiega di esserci rimasta male proprio perché, mentre gli altri la attaccavano, Megan è rimasta in silenzio. Lei, al contrario, sostiene di aver sempre cercato di difendere il resto del gruppo e per questo si è sentita tradita.

Marina invita Federica a riflettere sui rapporti nella Casa

Marina prova a farle guardare la situazione da un’altra prospettiva. Le ricorda che, all’interno di un reality, i gruppi e le amicizie che si creano possono essere diversi da quelli che si costruiscono nella vita quotidiana.

Tornando alle proprie osservazioni, Marina riconosce di averla definita una persona algida e fredda, precisando però di non avere nulla contro di lei. Ammette che Federica non è particolarmente espansiva, ma la invita a non interpretare ogni momento di distanza come un’esclusione.

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"Ammorbidiamoci su questa cosa", le consiglia, suggerendole di non lasciarsi condizionare quando, arrivando in un gruppo, capita che qualcuno non le presti attenzione.

Federica racconta poi un episodio che l’ha ferita particolarmente. In occasione del compleanno di Megan, si era avvicinata alla ballerina per farle gli auguri, ma lei si sarebbe allontanata. A quel punto, delusa dal comportamento della coinquilina, ha preferito prendere le distanze e non partecipare ai festeggiamenti insieme agli altri.

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Federica si commuove parlando del rapporto con le donne

La conversazione si fa ancora più intensa quando Federica prova a raccontare a Marina alcune cose che porta dentro da tempo. L’emozione prende il sopravvento e la concorrente scoppia a piangere. Proprio in quel momento arriva anche Giulia, che si ferma ad ascoltare il confronto.

Tra le questioni che più l’hanno ferita ci sono le parole pronunciate da Marina, che in precedenza l’aveva definita una persona che non è amica delle donne. Un giudizio che Federica fatica ad accettare, soprattutto perché, fuori dalla Casa, è molto attiva nel promuovere iniziative a favore delle donne.

"Mi dispiace che io venga vista così, ma io non sono così. Non so cosa sia potuto succedere", dice tra le lacrime.

Marina chiarisce di aver maturato questa impressione sulla base di ciò che ha osservato nella Casa, non conoscendola al di fuori del programma. Ha notato che Federica ha avuto discussioni con diverse donne e che, durante le Nomination, non ha mai fatto il nome di un uomo.

La invita quindi a chiedersi come mai, fino a questo momento, non sia riuscita a costruire legami solidi con le altre concorrenti. Secondo Marina, il percorso nella Casa potrebbe rappresentare anche un’occasione per mettersi in discussione e crescere.

"La vita ci regala delle occasioni di crescita", le ricorda, spiegandole che, quando qualcosa ci fa stare male, può essere importante provare a capire da dove nasce quel disagio e lavorarci.

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Il racconto di Marina e i consigli a Federica

Per aiutarla a comprendere meglio il suo ragionamento, Marina decide di raccontarle un’esperienza personale. Ripensa alla propria adolescenza, quando veniva chiamata "gattamorta" e si rendeva conto che gli altri avevano di lei un’immagine diversa da quella che sentiva di essere.

Quella difficoltà l’ha spinta a intraprendere un percorso di conoscenza personale, per capire cosa ci fosse davvero dentro di lei. Un lavoro che, con il tempo, le ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza e di non lasciarsi condizionare continuamente dal giudizio degli altri.

Marina invita Federica a trovare la stessa forza e a lasciarla emergere. La concorrente la ringrazia per essersi avvicinata e si dice felice di aver avuto l’occasione di confrontarsi con lei.

Un momento di ascolto e comprensione che, almeno per qualche istante, sembra mettere da parte le tensioni della Casa.