GF Vip, Marina La Rosa choc: «Il mio ex mi picchiava ferocemente, nascondevo i lividi a mia madre»

Pubblicità

Durante un momento di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip, Marina La Rosa ha raccontato ai compagni un episodio doloroso del suo passato: le violenze fisiche che avrebbe subito da un ex fidanzato quando era ancora adolescente.

La concorrente siciliana, protagonista di numerose dinamiche del reality, ha parlato di una relazione segnata da aggressioni ripetute e gelosia. All’epoca aveva circa 16 anni e viveva a Messina.

Pubblicità

Pubblicità

Le violenze e le scuse raccontate alla madre

Secondo il racconto di Marina La Rosa, l’ex compagno, allora ventisettenne, le avrebbe lasciato più volte segni visibili sul corpo. Per nascondere quanto accadeva, la giovane inventava spiegazioni da dare alla famiglia.

«Io avevo questo fidanzato che mi picchiava ferocemente. Non è una cosa recente, ero una ragazza. Ho subito molte violenze, mi lasciava i segni, tornavo a casa e mi inventavo delle scuse con mia madre, dicevo che ero caduta, che mi aveva graffiato il gatto, pur di coprire la verità».

La gelosia e la difficoltà di riconoscere una relazione violenta

La concorrente ha spiegato che gli episodi si verificavano soprattutto durante i litigi, spesso alimentati dalla possessività e dalla gelosia del ragazzo. All’epoca, ha ammesso, faticava a riconoscere la gravità di ciò che stava vivendo.

«È anche capitato che mi uscisse del sangue e io dicevo che ero scivolata. Ovviamente erano cose che accadevano durante i litigi, non è che dal nulla mi picchiava e io dicevo “ok tutto bene”. Lui era possessivo e geloso di cose inesistenti. Io pensavo che la sua violenza fosse dovuta alla sua grande gelosia. Quando sei in quelle situazioni non te ne rendi conto».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Un racconto che si interrompe su un altro episodio

Nel passaggio riportato, Marina La Rosa ha iniziato a ricordare anche un’aggressione particolarmente grave, senza che sia disponibile la conclusione della sua testimonianza: «Una volta ha fatto una cosa ancora più forte, all’ennesima lite lui…».

La regia ha interrotto proprio mentre Marina La Rosa stava per raccontare l’episodio di violenza che l’avrebbe spinta a porre fine alla relazione.