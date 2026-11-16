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Guillermo Mariotto non arretra su Barbara D'Urso: scintille con Caterina Balivo a La Volta Buona
Il caso del profumo continua a far discutere. Tra giustificazioni, battute pungenti e l’intervento di Jimmy Ghione, la polemica si riaccende
La polemica nata sabato sera a Ballando con le Stelle approda nello studio di La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, Guillermo Mariotto è tornato sul gesto del profumo che aveva provocato la reazione di Barbara D’Urso, respingendo l’interpretazione secondo cui sarebbe stato rivolto alla concorrente.
La difesa di Mariotto: «Non l’ho spruzzato a lei»
Caterina Balivo ha contestato apertamente il comportamento del giurato: “Spruzzare il profumo addosso a una persona è un gesto orribile”.
Guillermo Mariotto ha replicato sostenendo che le immagini avrebbero dato un’impressione diversa dalle sue intenzioni: “Non l’ho spruzzata a lei, mi dispiace. Voi montate le cose come vi pare. Io ho spruzzato per un’ora, fin dall’inizio del programma. Ho spruzzato dappertutto, non a lei. Lo montate in modo che sembri che lo spruzzi a lei”.
Il giurato ha quindi ribadito che il profumo non sarebbe stato indirizzato a Barbara D’Urso, richiamando anche, con toni ironici, la presenza di animali nei dintorni degli studi televisivi. Si tratta di affermazioni di Mariotto, non di circostanze accertate.
Le scuse e la battuta sugli animali
Nel corso del confronto, Mariotto ha espresso dispiacere per la reazione della concorrente, pur insistendo sulla propria versione: “Mi dispiace se lei se l’è presa sul personale, quel gesto non era rivolto a lei, era profumo di libertà, questa è la stagione della libertà.
Quante volte volete che io chieda scusa? Io non ho problemi a chiedere scusa se lei ha interpretato male questa cosa. Lì siamo in mezzo alla campagna, ci sono topi, cinghiali, cammelli e zebre”.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La discussione si è fatta più accesa quando Caterina Balivo ha continuato a chiedere chiarimenti. A quel punto Mariotto ha risposto con una frecciata: “Ma devo chiedere scusa un’altra volta per far felice te? Mi sa che tu vuoi venire al posto di Barbara d’Urso, eh!”.
L’intervento di Jimmy Ghione
A intervenire nel dibattito è stato anche Jimmy Ghione, presente in studio, che ha commentato la vicenda evocando Striscia la Notizia: “Questo è uno dei motivi per cui Striscia la Notizia dovrebbe tornare. Perché, se ci fosse stata Striscia, tu eri morto”.
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