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Dall'immagine di una vita apparentemente perfetta al crollo delle certezze, fino alla necessità di ricominciare. Chiara Ferragni torna a parlare pubblicamente di sé e lo fa mettendo da parte, almeno nelle intenzioni, quella ricerca della perfezione che per anni ha accompagnato la sua immagine sui social. Scandali, vicende giudiziarie, la fine del matrimonio con Fedez e i momenti più difficili della sua vita privata diventano i capitoli di un racconto nel quale l'imprenditrice digitale prova a mostrare il volto meno conosciuto di sé stessa.

L’intervista a Vanity Fair e il documentario

L’imprenditrice digitale è la protagonista della nuova copertina di Vanity Fair Italia, che le dedica un’intervista esclusiva firmata dal direttore Simone Marchetti, in edicola da mercoledì 18 novembre e disponibile anche online.

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Un’intervista che arriva in un momento particolarmente significativo, alla vigilia dell’uscita su Netflix del documentario “CHIARA”, nel quale Ferragni promette di mostrare una parte di sé finora rimasta in secondo piano.

Dagli scandali alla volontà di raccontarsi

Dopo il cosiddetto “Pandoro-gate”, la separazione da Fedez, il procedimento giudiziario legato alla vicenda delle iniziative benefiche e la fine del rapporto professionale con il suo storico manager, l’imprenditrice sembra voler affrontare direttamente tutto ciò che è accaduto, senza sottrarsi alle proprie responsabilità.

“Dopo aver sentito tante storie su di me, questa volta sono io a ripercorrere la mia storia dall’inizio”, è il senso del messaggio che accompagna il lancio dell’intervista. Non una resa dei conti con chi l’ha criticata, né un attacco a chi ha fatto parte della sua vita, ma piuttosto il tentativo di ricostruire il proprio percorso attraverso errori, fragilità e consapevolezze nuove.

Il rapporto con la propria immagine pubblica

“Ho smesso di voler controllare tutto, di risultare sempre come la migliore che potevo essere. Voglio parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile”, confessa. Parole che raccontano un cambiamento nel modo in cui Ferragni guarda alla propria immagine pubblica e al rapporto con milioni di follower che per anni hanno seguito ogni momento della sua vita, dalle esperienze professionali alla maternità, fino alla quotidianità familiare con Fedez.

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I mesi bui e il prezzo della popolarità

Al centro del racconto ci sono anche i mesi che lei stessa definisce “bui”, la depressione, le difficoltà personali e il peso di dover mantenere un’immagine apparentemente perfetta. “Ero una delle donne più famose e privilegiate d’Italia e non mi sentivo libera”, ammette, aggiungendo una frase che sembra rappresentare il punto di svolta del suo percorso: “Vivevo per l’applauso della gente, ora non più”.

Una confessione che apre una riflessione sul prezzo della popolarità e sulla distanza tra il personaggio pubblico e la persona privata. Per anni Chiara Ferragni ha costruito un impero proprio sulla condivisione della propria esistenza, trasformando esperienze personali, famiglia e lavoro in contenuti capaci di raggiungere un pubblico internazionale.

Ma proprio quell’esposizione, oggi, sembra essere diventata anche una delle questioni con cui fare i conti. Resta da capire come il pubblico accoglierà questa nuova narrazione e se il racconto diretto delle sue esperienze riuscirà a cambiare la percezione di una figura che, negli ultimi anni, è stata al centro di uno dei casi mediatici più discussi in Italia.