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Chiara Ferragni torna a parlare di uno dei periodi più complessi della sua vita pubblica e privata. In un’intervista a Vanity Fair, l’imprenditrice digitale ripercorre la crisi seguita al Pandoro Gate, la scelta di pubblicare il celebre video con la tuta grigia e il significato personale dell’abito “Pensati libera” indossato al Festival di Sanremo. Sullo sfondo, anche la fine del matrimonio con Fedez e i tradimenti emersi nel racconto della loro separazione, tra cui quello riferito ad Angelica Montini.

Il video della tuta grigia: come nacque la decisione

Il 18 dicembre 2023, mentre crescevano le polemiche sui social, Chiara Ferragni pubblicò un video in cui parlava di un errore di comunicazione e annunciava una donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il filmato, e in particolare la tuta grigia indossata dall’influencer, divennero subito oggetto di discussione.

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Nell’intervista, Ferragni spiega che la scelta di intervenire pubblicamente maturò dopo il suggerimento di una collaboratrice dell’allora marito e un confronto con un consulente specializzato nella gestione delle crisi.

“Avevo passato il weekend precedente a pubblicare qualche storia su Instagram e soprattutto a leggere i commenti che diventavano sempre più forti, arrivando a descrivermi come una truffatrice di bambini malati. Una collaboratrice di Federico mi dice: ‘Senti, Chiara, secondo me devi fare qualcosa di forte non per convincere, ma per dimostrare la tua buona fede’. Quindi, con Federico, lei e un consulente di gestione delle crisi decidiamo che devo metterci la faccia, che devo fare una donazione importante. E così giriamo e postiamo il video”.

La versione di Fabio Maria Damato

Sul video era intervenuto anche Fabio Maria Damato, storico collaboratore di Chiara Ferragni, che in un’intervista a Selvaggia Lucarelli aveva raccontato di non aver condiviso quella strategia comunicativa.

“La tuta grigia è stata una scelta di Chiara Ferragni, lei ci disse che avrebbe pubblicato qualcosa. Quel video io l’ho visto, via chat, qualche secondo prima che lei lo caricasse online. Io non ero d’accordo con quella risposta, non la trovavo giusta”.

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Damato aveva inoltre spiegato che, nei primi giorni della vicenda, era stata presa in considerazione l’ipotesi di un’intervista, senza però arrivare a una decisione definitiva. Le due testimonianze offrono così prospettive differenti sul percorso che portò alla pubblicazione del filmato.

“Pensati libera”: il messaggio di Sanremo era rivolto a sé stessa

Nel racconto di Chiara Ferragni trova spazio anche un’immagine precedente al Pandoro Gate: l’abito Dior con la scritta “Pensati libera”, indossato a Sanremo. Una frase diventata simbolica, ma che, secondo l’influencer, esprimeva soprattutto un desiderio personale.

“Mi ricordo bene quando a casa della stilista Maria Grazia Chiuri ho visto la frase di Cicatrici Nere fotografata dagli artisti di Claire Fontaine. Me ne avevano proposta un’altra, molto bella, in inglese. Ma non mi convinceva. Quando ho visto quella mi sono detta: questa è giusta per me che libera non sono. La devo portare a Sanremo perché voglio che sia un nuovo inizio per me”.

“Ogni volta che penso a quel momento, a quella scala di Sanremo, mi vengono i brividi perché quell’augurio era per me. Ero una delle donne più famose e privilegiate d’Italia e non mi sentivo libera”.