In un'intervista a Vanity Fair, l'imprenditrice ripercorre la fine del matrimonio e racconta come ha saputo dai figli della nuova vita dell'ex marito

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Non è soltanto il bilancio di un matrimonio concluso. Nelle parole affidate a Vanity Fair, Chiara Ferragni prova a spiegare come sia cambiato il suo modo di intendere i rapporti sentimentali dopo la separazione da Fedez. Al centro del racconto non ci sono soltanto le vicende che hanno accompagnato la rottura, ma soprattutto la sensazione di aver vissuto a lungo una relazione nella quale non si sentiva protetta.

La solitudine dentro il matrimonio

Una frase pronunciata nel documentario Netflix dedicato alla sua vita dopo il caso Pandoro riassume quel periodo: «Con Federico mi sentivo sola». Nell’intervista l’imprenditrice torna su quelle parole, descrivendo un rapporto segnato da momenti felici ma anche da frequenti contrasti.

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«Per paura di essere ancora più sola, me li facevo andare bene», racconta, riferendosi agli episodi negativi. La riflessione maturata dopo la separazione è netta: una relazione, sostiene, dovrebbe anzitutto far sentire al sicuro. Ferragni riconosce inoltre di aver cercato, anche in altre storie, di aiutare il partner attraverso il proprio amore, salvo comprendere che non è possibile risolvere al posto di un’altra persona le sue difficoltà.

Litigi e segnali interpretati come amore

Nel ripensare agli anni trascorsi insieme, Ferragni parla di discussioni ricorrenti e di dinamiche che oggi giudica diversamente. «Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore», osserva. È uno dei passaggi più significativi dell’intervista: il racconto personale si trasforma in una riflessione su quanto possa essere difficile riconoscere i problemi mentre si è ancora coinvolti in una relazione.

La telefonata del dicembre 2024

Un altro capitolo riguarda i tradimenti che, secondo il racconto di Ferragni, l’ex marito le avrebbe confessato il 19 dicembre 2024. L’imprenditrice ricorda di aver accettato una telefonata di Federico Lucia perché desiderava ottenere delle risposte. In quella conversazione, racconta, avrebbe appreso della relazione con Angelica, una donna che aveva incontrato anche prima delle nozze.

La scoperta, dice, fu «scioccante». Nel ricostruire l’episodio, Ferragni non nasconde neppure il proprio bisogno di conoscere dettagli dolorosi, un atteggiamento che collega alla sua curiosità e al percorso di terapia.

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Il nuovo figlio di Fedez e la notizia arrivata da Leone e Vittoria

Nell’intervista trova spazio anche la vita familiare dopo la separazione. Ferragni riferisce di aver saputo dai figli Leone e Vittoria che Fedez e la sua attuale compagna, Giulia Honegger, avrebbero avuto un bambino. I due piccoli, racconta, le parlarono con entusiasmo dell’arrivo di un fratellino, sorprendendola.

Più della modalità con cui aveva ricevuto la notizia, Ferragni sottolinea la reazione dei figli: «La cosa importante è che loro ne fossero entusiasti». Una risposta con cui sceglie di mettere al centro la serenità dei bambini.

Una visione dell’amore che cambia

Guardando oggi al matrimonio, Ferragni non rinnega il sentimento che l’aveva spinta a credere in quel progetto di vita. Ammette però di aver pensato che l’amore potesse superare ogni difficoltà. «Non è stato così», conclude.

Anche il rapporto con se stessa resta un percorso aperto. Alla domanda se sia riuscita a perdonarsi completamente, risponde: «In alcune cose ancora non del tutto». È su questa consapevolezza, più che su una dichiarazione di rivalsa, che si chiude il suo bilancio personale.