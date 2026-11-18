Pubblicità

Dalle indiscrezioni su una separazione improvvisa a una nuova fotografia insieme. La storia tra Cinzia Paolini e Marco Troiani, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, torna a far parlare i fan del dating show di Maria De Filippi. Dopo giorni di dubbi sul futuro della relazione, i due sono ricomparsi sui social fianco a fianco, lasciando intendere che la crisi possa essere rientrata.

Le nozze annunciate e le difficoltà della coppia

Il percorso sentimentale di Cinzia Paolini e Marco Troiani non è mai stato privo di tensioni. Già durante la partecipazione al programma, il loro rapporto aveva attraversato momenti complicati. Una volta lontani dalle telecamere, però, sembrava essersi aperta una fase più serena: la coppia era tornata in studio per raccontare il desiderio di sposarsi, pur dovendo conciliare abitudini e impegni diversi.

Pubblicità

Pubblicità

Le indiscrezioni sulla separazione

A riaccendere i dubbi era stata una segnalazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto riferito dal commentatore, una forte discussione avrebbe portato alla fine della relazione e persino all’annullamento del matrimonio: «Cinzia e Marco del Trono Over si sono lasciati, annullato anche il matrimonio!»

Alcuni messaggi pubblicati da Cinzia Paolini su Instagram erano stati interpretati come un possibile riferimento alla rottura. Marco Troiani, invece, aveva condiviso una foto sorridente accanto alla compagna, accompagnandola con un cuore: un segnale che aveva già alimentato interrogativi sulla reale situazione tra i due.

La foto insieme e la dedica social

Nelle ultime ore sono arrivati nuovi scatti di coppia. Cinzia Paolini e Marco Troiani appaiono vicini e sorridenti, mentre una canzone di Sal Da Vinci fa da sottofondo alla pubblicazione. A catturare l’attenzione è soprattutto la breve dedica scelta dalla dama: «Tu si’ accussi’… e tu lo sai».