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Non soltanto una fuga romantica a Parigi. Greta Rossetti ha condiviso su Instagram gli scatti di un momento importante della sua relazione con Armel Bella-Kotchap: nelle immagini mostrate ai follower spicca l’anello di fidanzamento. È questo il dettaglio che dà un significato nuovo alla serata nella capitale francese e al racconto affidato ai social.

L’anello e le parole di Greta su Instagram

Ad accompagnare il post, una frase che restituisce l’attesa e l’emozione della sorpresa: «Non sapevo ancora cosa mi aspettasse quella sera, ma sapevo già che sarebbe stata speciale», ha scritto Greta Rossetti.

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La storia con Armel Bella-Kotchap, resa pubblica soltanto di recente, segna una nuova fase nella vita sentimentale dell’ex protagonista del Grande Fratello, reduce da due relazioni che hanno avuto grande risonanza mediatica: quelle con Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi.

Mirko Brunetti, l’amore nato a Temptation Island e il triangolo con Perla Vatiero

La prima storia a portare Greta Rossetti al centro del gossip televisivo è stata quella con Mirko Brunetti, conosciuto nell’estate del 2023 durante Temptation Island. Greta partecipava al programma come tentatrice, mentre Mirko era uno dei fidanzati, arrivato nel villaggio insieme alla compagna Perla Vatiero.

L’attrazione tra i due portò Brunetti a interrompere la relazione con Perla e a intraprendere una nuova storia con Greta. Un legame che proseguì anche lontano dalle telecamere, ma che si rivelò presto complicato, tra incomprensioni e discussioni.

La situazione assunse contorni ancora più intricati quando i tre si ritrovarono nella Casa del Grande Fratello. Il reality trasformò la vicenda sentimentale in uno dei principali argomenti di discussione della stagione, dividendo il pubblico tra sostenitori di Greta e fan della coppia formata da Mirko e Perla.

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Tra confronti e chiarimenti, Greta dovette fare i conti con una relazione ormai conclusa e con il riavvicinamento tra Brunetti e la sua ex fidanzata. Un percorso sentimentale intrecciato alle dinamiche televisive.

Sergio D’Ottavi, dalla passione al Grande Fratello alla rottura definitiva

Proprio all’interno della Casa, Greta Rossetti trovò un nuovo equilibrio sentimentale grazie all’incontro con Sergio D’Ottavi. Tra i due nacque un’intesa che si trasformò progressivamente in una relazione proseguita anche dopo la conclusione del programma.

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La coppia, molto seguita sui social, sembrava aver trovato una propria dimensione lontano dalle telecamere. Tuttavia, già nel giugno 2024 arrivò una prima interruzione, annunciata pubblicamente da Sergio attraverso un messaggio nel quale lasciava emergere una profonda delusione.

La separazione non fu definitiva. Dopo un periodo di distanza, Greta e Sergio decisero di concedersi un’altra possibilità, tornando insieme e provando a ricostruire il rapporto.

Il riavvicinamento, però, non bastò a superare le difficoltà. Nel 2025 la relazione arrivò definitivamente al capolinea, chiudendo una storia che aveva accompagnato Greta per una parte importante della sua vita dopo il Grande Fratello.

Il nuovo amore con Armel Bella-Kotchap

Dopo la fine della relazione con Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti ha ritrovato l’amore accanto ad Armel Bella-Kotchap, calciatore tedesco di origini camerunesi.