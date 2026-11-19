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Un’immagine condivisa sui social, un volto lasciato fuori dall’inquadratura e alcuni tatuaggi che sembrano parlare da soli. È così che Isobel Kinnear e Samurai Jay tornano al centro dell’attenzione: l’ex protagonista di Amici, oggi anche co-conduttrice di Caduta Libera, ha pubblicato su Instagram una fotografia che viene interpretata come il primo segnale pubblico della loro relazione.

Una foto che vale più di una conferma

Nello scatto il cantante non mostra il viso, ma i tatuaggi visibili sono riconducibili a Gennaro Amatore, nome all’anagrafe dell’artista originario di Mugnano. Nessuna dichiarazione ufficiale accompagna la fotografia: il gesto, tuttavia, appare come una scelta precisa di condividere almeno un frammento di una storia finora vissuta con discrezione.

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Gli avvistamenti a Milano e le parole a Verissimo

Le indiscrezioni sulla frequentazione erano emerse già a settembre. Il 15 settembre il settimanale Chi aveva documentato un incontro a Milano, dopo un’esibizione del cantante in Piazza Liberty: Isobel Kinnear lo avrebbe raggiunto per abbracciarlo, prima di allontanarsi con lui mano nella mano. I due, allora, non avevano commentato le immagini.

A ottobre, ospite di Verissimo, Samurai Jay aveva raccontato di vivere un momento felice anche sul piano sentimentale, senza però fare il nome della persona al suo fianco: «Sto con una persona che mi fa stare bene, mi rende felice». Parole che avevano alimentato le ipotesi su una relazione con la ballerina.

Il passato sentimentale della ballerina

Per Isobel Kinnear è il primo rapporto importante a emergere pubblicamente dopo la storia con Cricca, nata durante l’edizione 2022-2023 di Amici e proseguita anche lontano dalle telecamere. In seguito si era parlato di un possibile flirt con l’ex tronista Federico Nicotera, mai confermato. Lo scorso marzo la ballerina aveva invece dichiarato di essere single e di «stare bene da sola».

Riservatezza e nuovi progetti

Anche Samurai Jay ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla propria vita privata. In passato il suo nome era stato associato a quello della conduttrice radiofonica Ema Stokholma, ma l’ipotesi di un flirt era stata smentita. Dopo un periodo intenso sul fronte musicale, l’artista sembra ora concedere al pubblico uno spiraglio sulla propria quotidianità. Per il momento, più che un annuncio formale, è una fotografia a raccontare il nuovo capitolo della coppia.