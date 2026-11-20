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Il cosiddetto “profumo gate” di Ballando con le Stelle continua a far discutere anche fuori dagli studi televisivi. Dopo lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, la vicenda è approdata al TG1 e ha alimentato un confronto acceso a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Al centro del dibattito, questa volta, non soltanto il gesto del giurato, ma anche il clima che la concorrente starebbe vivendo all’interno del cast.

La confidenza riferita da Riccardo Signoretti

Ospite in studio, Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, ha raccontato di aver parlato con un autore televisivo che gli avrebbe riferito uno sfogo privato di Barbara D'Urso. Secondo questa ricostruzione, la conduttrice si sarebbe sentita isolata nel programma.

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Signoretti ha riferito: «Un autore importante mi ha detto che lei si è scoperta dolorosamente sola all’interno della famiglia di Ballando con le Stelle». Si tratta, tuttavia, di una testimonianza indiretta, non di una dichiarazione pubblica della stessa D'Urso.

Le immagini della cena e il video dall’hotel

Durante la trasmissione sono state mostrate immagini girate da Rossella Erra dopo la puntata di sabato: Barbara D'Urso appare sorridente in compagnia di alcuni protagonisti dello show. Un atteggiamento che, secondo Riccardo Signoretti, non contraddirebbe il malessere espresso successivamente dalla concorrente nel video registrato in albergo.

Il giornalista ha spiegato che D'Urso sarebbe capace di separare momenti di convivialità e sofferenza personale. Ha inoltre avanzato l’ipotesi che il gesto di Guillermo Mariotto potesse essere stato preparato, osservando: «Non tutti viaggiamo con un profumo in tasca». Un sospetto, questo, che non risulta dimostrato.

La replica di Caterina Balivo: «I giurati erano con lei»

Caterina Balivo ha contestato l’immagine di una concorrente abbandonata da tutti, ricordando le reazioni di Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. La conduttrice ha sottolineato che i tre avevano manifestato solidarietà a Barbara D'Urso e che Matano si era persino offerto di cambiare posto.

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«Non mi piace raccontare solo una parte, con gli occhi abbiamo visto tutto», ha osservato Balivo, invitando a distinguere il comportamento contestato a Mariotto dalle prese di posizione degli altri componenti della giuria.

Le critiche a Milly Carlucci e la reazione di Mariotto

Il confronto si è poi spostato sulla gestione dell’episodio da parte di Milly Carlucci. Secondo Riccardo Signoretti, davanti a un gesto del genere la padrona di casa avrebbe potuto interrompere subito la situazione e valutare provvedimenti più severi nei confronti del giurato.

Signoretti ha aggiunto: «Davanti a un gesto del genere la padrona di casa avrebbe potuto imporre uno stop immediato». Mentre il giornalista parlava, Guillermo Mariotto, collegato con lo studio, ha reagito ripetendo ironicamente: «Bla, bla, bla».