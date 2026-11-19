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Non si spegne la tensione a Ballando con le Stelle dopo il confronto acceso tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. A quasi una settimana dalla puntata, la discussione continua ad alimentare commenti e retroscena, fino a coinvolgere il futuro della giuria del programma di Rai 1.

Tutto è cominciato durante la diretta del sabato sera, quando Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di D’Urso, accompagnando il gesto con un’esclamazione che ha provocato la reazione della conduttrice.

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D’Urso ha contestato il comportamento del collega, rivolgendosi a Milly Carlucci e chiedendo un intervento immediato. Il botta e risposta ha trasformato un momento televisivo in un caso destinato a proseguire anche fuori dallo studio.

Le reazioni dopo la puntata

Nei giorni successivi Barbara D’Urso ha espresso pubblicamente il proprio disappunto, intervenendo anche al Tg1. Pur ribadendo la delusione per quanto accaduto, ha escluso l’intenzione di abbandonare la giuria.

«Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo».

Anche Milly Carlucci è intervenuta sulla vicenda, osservando come lo scontro abbia avuto un’eco mediatica notevole.

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«Barbara sei un genio, io ti faccio le mie congratulazioni perché hai creato un caso mediatico pazzesco».

Il retroscena: contattato Roberto D’Agostino?

A riaccendere l’attenzione è stata Selvaggia Lucarelli. In un intervento pubblicato sulla propria newsletter, la giornalista ha riferito che, tra domenica e lunedì, la produzione avrebbe sondato un possibile sostituto di Barbara D’Urso nell’eventualità di un suo addio al programma.

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Secondo questa ricostruzione, il nome preso in considerazione non sarebbe stato quello di Simona Ventura, già circolato nelle indiscrezioni, ma quello di Roberto D’Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe portato in giuria una personalità capace di suscitare ulteriori discussioni.

Il contatto riportato da Lucarelli resta, allo stato, un’indiscrezione: non equivale a una sostituzione decisa né a un annuncio ufficiale della produzione. La stessa ricostruzione colloca il sondaggio in una fase in cui non era ancora chiaro se D’Urso avrebbe scelto di restare.

Barbara D’Urso conferma la sua presenza

Per il momento, dunque, nessun cambio di poltrona annunciato. Barbara D’Urso ha dichiarato di voler tornare in trasmissione e il presunto piano alternativo rimane sullo sfondo. Intanto, il confronto con Guillermo Mariotto continua a far discutere, tra tensioni televisive e indiscrezioni sui possibili sviluppi.