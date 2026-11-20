Dopo settimane di tensioni e scontri nella Casa, la showgirl ritrova la serenità e ringrazia i fan per il sostegno ricevuto

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Dopo settimane segnate da emozioni, tensioni e scontri, Valeria Marini è finalmente tornata a casa. La sua esperienza al Grande Fratello Vip si è conclusa durante l’ultima puntata, quando il pubblico ne ha decretato l’eliminazione attraverso un televoto flash. Un’uscita arrivata dopo l’acceso confronto con Guendalina Tavassi e dopo che la showgirl aveva espresso apertamente il desiderio di lasciare il reality.

Il ritorno a casa e il messaggio ai fan

Una volta rientrata nella propria abitazione, Valeria Marini ha voluto rivolgere un pensiero a chi l’ha sostenuta durante la permanenza nella Casa: «Grazie per tutto l’amore e l’affetto. Sono finalmente a casa».

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Alle parole di ringraziamento si è aggiunto un bilancio personale dell’esperienza, vissuta tra momenti di entusiasmo e difficoltà nella convivenza: «Mi sono salvata veramente, è stato difficile tutto. Chi la dura la vince, e io ho vinto anche grazie a voi».

Lo scontro con Guendalina Tavassi e la crisi nella Casa

Negli ultimi giorni di permanenza, il clima era diventato particolarmente teso. Il confronto con Guendalina Tavassi, preceduto da altri dissapori con i concorrenti, aveva spinto Valeria Marini a manifestare la volontà di interrompere la sua partecipazione al programma.

Quando è arrivato il verdetto del televoto flash, che le ha assegnato il 12,61% dei voti, la showgirl ha accolto l’eliminazione con evidente sollievo, commentando: «Come se avessi vinto».

Il desiderio di lasciare il reality

I segnali di insofferenza erano emersi già a metà ottobre, quando Valeria Marini aveva chiesto di parlare con il proprio agente per valutare come uscire dal programma. Più volte aveva raccontato di sentirsi al limite della sopportazione e di non riuscire a trovare un’intesa con alcuni coinquilini, soprattutto con il gruppo vicino a Guendalina Tavassi.

Ora, lontana dalle telecamere e dalle dinamiche della Casa, per Valeria Marini si apre una fase diversa: quella del ritorno alla quotidianità, accompagnata dall’affetto del pubblico che ha voluto ringraziare nelle sue prime parole dopo l’uscita.