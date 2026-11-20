Secondo Lorenzo Pugnaloni, il via alle riprese è previsto tra il 5 e il 6 dicembre, pochi giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip

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Il conto alla rovescia per il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! entra nel vivo. A condurre la nuova edizione dello storico gioco a premi di Canale 5 sarà Ilary Blasi, mentre arrivano novità sui tempi di realizzazione del programma: secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni prenderanno il via tra il 5 e il 6 dicembre, pochi giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip.

Per il programma si tratta di un ritorno dopo un’assenza di circa venticinque anni dalla televisione italiana. La nuova edizione punta a riproporre una formula familiare a più generazioni di telespettatori, adattandola al linguaggio dell’intrattenimento contemporaneo.

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Ilary Blasi alla guida dello storico game show

La conduzione di Ilary Blasi segna la novità più evidente del progetto. Dopo le esperienze alla guida di reality e programmi di intrattenimento, la presentatrice si misura con un gioco a premi dal ritmo serrato, in cui il rapporto diretto con i concorrenti e la capacità di gestire gli imprevisti sono parte essenziale dello spettacolo.

Nella memoria del pubblico, Ok, il prezzo è giusto! resta legato soprattutto a Iva Zanicchi, volto simbolo delle edizioni italiane.

Nato dall’adattamento del format internazionale The Price Is Right, il gioco ha conquistato negli anni un pubblico trasversale grazie a regole semplici e a una componente di partecipazione immediata. La sfida non richiede conoscenze specialistiche: servono intuito, attenzione ai prezzi e un pizzico di fortuna.

Con Ilary Blasi al timone e le prime registrazioni previste tra il 5 e il 6 dicembre, il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! si avvicina. Resta ora da conoscere il calendario della messa in onda e scoprire come saranno riproposti i giochi e le prove più riconoscibili del programma.