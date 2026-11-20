Dopo otto anni d’amore e il matrimonio, la coppia ha coronato il sogno di una famiglia. Sui social tutta l’emozione per l’arrivo del loro bambino

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Un nuovo capitolo, il più emozionante, nella storia d’amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin. La coppia, conosciutasi negli studi di Uomini e Donne, ha accolto il primo figlio: Edoardo Romeo Crivellin è nato il 17 novembre 2026. A comunicare la lieta notizia sono stati i neo genitori con un messaggio condiviso sui social.

L’annuncio sui social: «Stiamo esplodendo d’amore»

«Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Edoardo Romeo Crivellin, benvenuto bimbo nostro. 17/11/26».

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La nascita arriva dopo mesi nei quali la coppia aveva condiviso alcune tappe dell’attesa: dall’annuncio della gravidanza, diffuso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, alla rivelazione che sarebbe arrivato un maschietto.

Da Uomini e Donne alla vita insieme

La loro storia è cominciata nel 2018, davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Paolo Crivellin era il tronista, Angela Caloisi una delle sue corteggiatrici. Il percorso televisivo, non privo di incertezze, si concluse con la scelta di Paolo, che decise di lasciare il programma proprio insieme ad Angela.

Fuori dagli studi televisivi il legame ha superato la prova della distanza tra Torino, città di lui, e Caserta, da cui proviene lei. Dopo circa un anno i due hanno scelto la convivenza, costruendo nel tempo un rapporto sempre più stabile.

La proposta sulla neve e il matrimonio nel 2025

Nel gennaio 2025 è arrivata la proposta di matrimonio, durante un soggiorno sulla neve a Champoluc, in Valle d’Aosta. Dopo il rito civile celebrato a luglio, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati il 31 luglio 2025, con una cerimonia nella cornice di Villa Corsini a Mezzomonte, nei pressi di Firenze.

Il desiderio di diventare genitori non era mai stato un segreto. Ospiti di Verissimo, avevano raccontato di sentirsi pronti ad allargare la famiglia, senza voler trasformare quel progetto in una scadenza da rispettare. Nel 2026 la gravidanza ha dato forma a quel desiderio e ora, con l’arrivo di Edoardo Romeo, la coppia apre una nuova fase della propria vita.