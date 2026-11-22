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La sua uscita di scena ha sorpreso i telespettatori di Uomini e Donne. Dopo poche settimane sul trono, Giovanni Grazioso ha scelto di interrompere l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, spiegando di attraversare un periodo personale difficile e di non sentirsi pronto a costruire una nuova relazione.

Una decisione che ha acceso il dibattito tra gli spettatori: alcuni hanno apprezzato la sincerità del giovane, altri si sono chiesti se non avrebbe dovuto riflettere più a lungo prima di accettare il ruolo di tronista.

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Le parole dopo l’uscita dal programma

A distanza dall’addio, Giovanni Grazioso è tornato sull’argomento con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto scattata negli studi della trasmissione. Nel post ha ripercorso l’emozione del debutto, ricordando quando da bambino seguiva il programma in televisione senza immaginare che un giorno si sarebbe seduto proprio su quel trono.

«Durante il mio percorso sono sempre stato vero, me stesso, senza filtri. Forse a volte anche troppo», ha scritto, sottolineando quanto rapidamente sia cambiata la sua quotidianità.

Poi la spiegazione della scelta: «Ci tenevo davvero a questa esperienza, ma a un certo punto ho iniziato a sentire che non mi sentivo pronto. Mi sono reso conto che avevo bisogno di tempo per capire come stavo, rimettere in ordine i miei pensieri e ritrovarmi».

Il ringraziamento a Maria De Filippi e alla produzione

Nel suo lungo messaggio non sono mancati i ringraziamenti a Maria De Filippi per l’opportunità ricevuta e alle persone incontrate dietro le quinte. L’ex tronista ha citato il lavoro dei costumisti, dei tecnici e dell’intera produzione, riservando parole affettuose anche a chi lo ha accompagnato durante il percorso.

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«Grazie, Maria, per avermi dato la possibilità di sedermi su quel trono e di conoscere tante persone meravigliose», si legge nel post.

Il messaggio ai fan

Un pensiero particolare è stato rivolto anche al pubblico che ha continuato a sostenerlo dopo la decisione di lasciare il programma. «Grazie per l’amore e il calore che mi avete fatto sentire, per i tantissimi messaggi che continuate a mandarmi ogni giorno e per essermi rimasti accanto anche quando ho scelto di fermarmi», ha scritto.

Per Giovanni Grazioso l’esperienza televisiva si è dunque conclusa prima del previsto, ma il suo racconto mette al centro un’esigenza precisa: concedersi del tempo, lontano dalle telecamere, per ritrovare serenità e capire che cosa desidera davvero.