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Una registrazione particolarmente movimentata quella delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al centro delle anticipazioni diffuse da LolloMagazine ci sono discussioni accese, frequentazioni interrotte e decisioni che potrebbero cambiare il percorso di alcuni protagonisti del Trono over.

Tensione alle stelle tra Tina Cipollari e Marina Brochetta

Il momento più turbolento della registrazione ha visto protagonista Marina Brochetta, che ha rivolto pesanti critiche agli uomini del parterre. Maria De Filippi ha chiamato in causa Mario Cusitore e il confronto tra i due è rapidamente degenerato in un acceso battibecco. Secondo le anticipazioni, Marina avrebbe persino sbattuto alcune sedie, mentre Tina Cipollari si sarebbe scagliata contro la dama: la tensione sarebbe arrivata a un passo dallo scontro fisico. Gianni Sperti avrebbe condiviso la posizione di Mario. A sorpresa, Tina e Alessandra Mussolini si sarebbero trovate d’accordo su più questioni.

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Mario Cusitore, addio a Chiara: prosegue la conoscenza con Ludovica

Per Mario Cusitore la registrazione ha segnato una svolta sul piano sentimentale. Il cavaliere ha frequentato sia Chiara sia Ludovica, con la quale era uscito anche il giorno precedente. Dopo una lunga discussione, Mario ha deciso di interrompere la conoscenza con Chiara. Diverso il discorso per Ludovica: i due hanno previsto una nuova uscita nella serata successiva alla registrazione.

Barbara De Santi mette Giovanni davanti a una scelta

Colpo di scena anche per Barbara De Santi, che ha deciso di riavvicinarsi a Giovanni, ma senza rinunciare a chiedere chiarezza. La dama avrebbe fissato un termine preciso: al termine delle ultime quattro giornate di registrazione indicate nelle anticipazioni, la coppia dovrà scegliere se lasciare insieme il programma oppure interrompere definitivamente la frequentazione. Una decisione che potrebbe arrivare in tempi molto brevi.

Fabio conosce una nuova dama, Liat chiude

Novità anche per Fabio, al quale sono state presentate nuove dame. Il cavaliere avrebbe scelto di trattenere soltanto una delle pretendenti, continuando nel frattempo la conoscenza con Roberta. Si sarebbe invece concluso definitivamente il rapporto con Liat.

Nessuna novità dal Trono classico

Le anticipazioni della registrazione riguardano esclusivamente il Trono over: nel corso della giornata non sarebbe stato affrontato il percorso dei tronisti del Trono classico. Le vicende raccontate saranno trasmesse nelle prossime puntate del programma.