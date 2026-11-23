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Un’amicizia lunga anni, poi la rottura e una delusione che ha lasciato il segno. Giulia Salemi è tornata a raccontare il difficile rapporto con Tommaso Zorzi, conosciuto nel 2014 e ritrovato nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip, quando tra i due i rapporti erano già compromessi. A distanza di anni, la conduttrice ha spiegato quanto quell’esperienza abbia cambiato il suo modo di vivere i legami personali nel mondo dello spettacolo.

La delusione raccontata a Vanity Fair Stories

Durante un incontro sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber, nell’ambito di Vanity Fair Stories, Giulia Salemi ha risposto a una domanda della giornalista Chiara Ottolini sui colleghi che l’avevano maggiormente delusa. Il suo pensiero è andato a Tommaso Zorzi, con il quale aveva condiviso anche l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip 5.

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«C’è stata una persona che in passato mi ha deluso dal punto di vista umano, perché gli volevo bene e che poi in realtà io ne voglio tuttora, ed è Tommaso Zorzi, col quale ho condiviso il Grande Fratello Vip nel 2020. È stato tosto, è stato intenso, anche perché lì si era mischiato il lavoro con l’amicizia e quella è stata una grande lezione di vita. Quindi ho capito che non bisogna avere aspettative, sono le aspettative a rovinare tutto».

Anche a The Traitors Italia una sorpresa amara

Nel corso della conversazione, l’influencer ha ammesso di aver vissuto altre delusioni, pur affrontandole oggi con maggiore distacco. Tra gli episodi ricordati c’è quello legato a The Traitors Italia e al concorrente Biondo, al quale si era affezionata durante il gioco.

«Avevo detto che a The Traitors avrei messo i sentimenti da parte che sarei stata una giocatrice unica, un battitore libero e che non mi sarei affezionata a nessuno. Sempre io dopo due giorni consideravo Biondo come un fratellino. Poi all’ultimo scopro che era convinto fosse una traditrice e mi voleva far fuori. Storia della mia vita, ragazzi».