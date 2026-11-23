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Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne. Nella registrazione di lunedì 23 novembre, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha riservato novità sia al trono over sia al trono classico. Tra conoscenze interrotte, nuovi arrivi e baci in esterna, ecco quanto emerge dalle anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Barbara e Giovanni, il ritorno dura pochissimo

Si riapre subito il capitolo di Barbara De Santi e Giovanni. I due, rientrati dal loro viaggio dopo appena due giorni, sono tornati a sedersi nel parterre. In studio Giovanni ha spiegato di aver compreso di non provare un coinvolgimento sufficiente nei confronti della dama. La frequentazione, almeno per il momento, si è quindi conclusa.

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Intanto arrivano due nuovi cavalieri: uno per Marina Brochetta e l’altro per Gemma Galgani. Quest’ultima, secondo le anticipazioni, non avrebbe ancora deciso se proseguire la conoscenza.

Mario chiude con Ludovica, Chiara sceglie l’esclusiva

Al centro dello studio torna Mario Cusitore. Il confronto sulla sua frequentazione con Ludovica riaccende la discussione, ma il cavaliere conferma la volontà di interrompere definitivamente il rapporto.

Per Chiara, che in precedenza era uscita anche con Mario, arriva invece una decisione diversa: la dama concede l’esclusiva a Ignazio. Si chiude anche la conoscenza tra Fabio e Roberta, che decidono di non proseguire.

Assenti dalla registrazione Michele e Mariangela: secondo la fonte delle anticipazioni, non prenderanno più parte al programma.

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Trono classico: Giacomo bacia Martina e Alessandra

Sul fronte del trono classico, l’attenzione si concentra su Giacomo Vacalebre. Il tronista porta in esterna sia Martina Patella sia Alessandra e, in entrambi gli incontri, scatta un bacio. Due momenti che potrebbero alimentare nuove tensioni e confronti nelle prossime puntate.

Giorgia Angeloni è presente in studio, ma durante questa registrazione non vengono affrontate le vicende del suo trono.