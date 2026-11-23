Pubblicità

Tra il sogno di diventare madre, una relazione da proteggere e i ricordi di un passato sentimentale non sempre sereno, Valeria Marini si è raccontata nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 22 novembre, la showgirl ha scelto di mostrare un lato più intimo, parlando delle proprie aspettative e delle rinunce imposte da una carriera vissuta a ritmi serrati.

Il sogno di una famiglia e l’amore lontano dai riflettori

Il desiderio più grande resta quello di costruire una famiglia. Marini non esclude la possibilità di adottare un bambino e, nello stesso tempo, conferma di avere una relazione che preferisce mantenere riservata. Una scelta dettata anche dalle delusioni vissute in passato.

Pubblicità

Pubblicità

«Il mio più grande desiderio è quello, magari, di cercare di fare una famiglia, magari cercare di adottare un bambino. Ho una relazione, con quello che ho passato sono molto attenta. Ho paura a parlarne e di esporre l’altra persona».

La showgirl ha aggiunto di essere alla ricerca di un equilibrio affettivo: «In passato sono stata molto amata ma ho amato più io, spero di trovare una stabilità».

Il lavoro come «prigione dorata» e il matrimonio annullato

Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha riconosciuto quanto gli impegni professionali abbiano inciso sui rapporti familiari e sul tempo da dedicare a se stessa. Una vita piena di occasioni, ma anche di assenze e sacrifici.

«Sono una stakanovista, a volte faccio rinunce. Mia sorella abita a un metro da me, possibile che ci vediamo solo a Natale? Mi sento prigioniera degli impegni, delle corse, dei viaggi».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Una condizione che ha definito una «prigione dorata», spiegando di voler trovare finalmente più spazio per gli affetti. Ripensando alle proprie scelte sentimentali, ha ricordato anche il matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone, successivamente annullato dalla Sacra Rota.

«A livello sentimentale ho fatto scelte sbagliate e sono caduta in trappole. Ho avuto un annullamento alla Sacra Rota in 4 mesi».

Pubblicità

Gimmi Cangiano, la passione e il rimpianto

Tra i capitoli affrontati c’è anche la relazione passata con Gimmi Cangiano, oggi deputato di Fratelli d’Italia. Marini ne ha parlato con affetto, senza nascondere il disagio legato alla situazione personale che accompagnava quel rapporto.

«Abbiamo avuto la storia d’amore, anche bella e passionale. Poi lui era comunque… sposato. E invece ho sbagliato».

La showgirl ha raccontato di aver conosciuto successivamente anche la moglie del politico, riservandole parole positive. E ha voluto riconoscere il valore umano dell’ex compagno: «Lui è stata tra le persone migliori che ho incontrato dal punto di vista sentimentale».

La storia, ha spiegato, si è conclusa per sua decisione dopo alcuni mesi, perché mancavano le condizioni per viverla con serenità. Un ricordo che oggi si intreccia con il desiderio di non ripetere gli stessi errori e di trovare una stabilità sentimentale.