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La favola dei Ferragnez raccontata da una prospettiva inedita. Nel documentario Chiara, disponibile su Netflix e dedicato alla sua vita e al Pandoro Gate, Chiara Ferragni ripercorre il matrimonio con Fedez, soffermandosi sulle difficoltà della convivenza, sulle incomprensioni e sulla distanza tra la felicità mostrata sui social e quella vissuta nella quotidianità.

La competizione e i guadagni nascosti

Tra gli aspetti affrontati dall’imprenditrice digitale c’è il rapporto con il successo professionale. Ferragni sostiene di aver percepito una forte rivalità da parte dell’allora marito, al punto da ridimensionare le cifre dei propri compensi quando ne parlava con lui: «Io a Federico non dicevo mai i miei cachet e spesso mentivo riducendoli perché lo sentivo competitivo. Con lui dovevo essere più piccola anche in questo».

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Sanremo 2023 e la crisi dopo il Festival

Un passaggio centrale del racconto riguarda il Festival di Sanremo 2023 e l’episodio che vide coinvolti Fedez e Rosa Chemical. L’influencer ricorda di aver chiesto al marito di sostenerla durante quell’esperienza: «A Federico avevo chiesto semplicemente di venire per me, di applaudirmi anche se non voleva e questa non è una cosa che una persona dovrebbe chiedere al proprio marito».

Secondo Ferragni, il rapper aveva anche chiesto al padre di lei di riprenderlo. L’imprenditrice sostiene di aver scoperto soltanto in seguito che i due artisti si erano accordati. A ferirla sarebbe stata soprattutto l’esposizione pubblica di un disagio fino ad allora noto soltanto alle persone più vicine: «Se mi sono arrabbiata è per il fatto che tutti avessero visto quanto non venissi rispettata da mio marito, quando prima lo vedevano solo le persone che erano vicine a me». Racconta inoltre di aver atteso delle scuse che, a suo dire, non sono mai arrivate.

Dopo il Festival avrebbe vissuto un mese di crisi, senza riuscire a interrompere il matrimonio: «Ho avuto un mese di crisi ma non ho mai avuto il coraggio di lasciarlo, pensavo che non sarebbe mai stata una relazione perfetta, ma era comunque la mia famiglia».

Gli inizi della storia e i dubbi sulle nozze

Ferragni torna poi al 2016, anno in cui Instagram introdusse le Storie. A conquistarla era anche l’originalità di una coppia lontana dalle aspettative del pubblico: invece di legarsi a un imprenditore, aveva scelto un rapper tatuato. Non tutti, però, condividevano il suo entusiasmo: «I miei genitori non approvavano al 100% la mia relazione».

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Le discussioni, racconta, erano frequenti fin dall’inizio: «Abbiamo sempre litigato tanto ed erano sempre litigate inutili, le interpretavo come un grandissimo amore passionale che provava per me, ma in realtà era una cosa tossicissima».

Anche la proposta di matrimonio del 2017, durante un concerto all’Arena di Verona, sarebbe arrivata prima di quanto desiderasse. «Io pensavo che fosse troppo presto ma lo amavo e volevo che funzionasse, gli ho detto di sì. Avessi risposto di no, la storia sarebbe finita».

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La felicità sui social e la realtà privata

Nel documentario l’imprenditrice spiega come la rappresentazione pubblica del matrimonio fosse diventata qualcosa di molto diverso dalla sua esperienza personale: «Su Instagram avevo un marito meraviglioso ma nella realtà non era così». Pur nutrendo dubbi sul futuro della relazione, aveva continuato a credere nella possibilità di costruire una famiglia felice.

Mostrare le difficoltà avrebbe significato mettere in discussione l’immagine della coppia amata dai follower. «C’era la volontà di nascondere le parti brutte perché la paura era che nessuno avrebbe amato la coppia se avessimo mostrato cosa succedeva a social spenti. Con Federico le persone volevano la favola e a me quella proiezione piaceva perché io avrei voluto che la nostra storia fosse così sempre».

Le accuse sui tradimenti e il ruolo di una collaboratrice

Nella parte conclusiva del documentario, dopo aver menzionato Angelica Montini, che racconta di aver conosciuto a Miami prima delle nozze, Ferragni esprime tutta la propria disillusione: «Era tutta una farsa, non avevo più certezze. Si era affezionato a me come ci affeziona a un cagnolino».

L’influencer sostiene di aver scoperto presunte infedeltà ripetute e riferisce che alcune persone ritenevano che i due avessero una relazione aperta. Aggiunge poi un episodio riguardante una collaboratrice del rapper, che avrebbe consolato dopo averla vista piangere per un tradimento del fidanzato: «E poi ho scoperto che lei era una che aiutava Federico a tradire».