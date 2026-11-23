Pubblicità

Il confronto a distanza tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli si riaccende con l’uscita del documentario Netflix dedicato all’imprenditrice digitale. Da una parte il racconto dell’influencer, che ammette di aver temuto il giudizio della giornalista e ne critica alcuni atteggiamenti; dall’altra la replica di Lucarelli, che contesta la scelta di affidare a un nuovo prodotto audiovisivo la ricostruzione della propria vicenda pubblica.

Ferragni: «Ho avuto molta paura del suo giudizio»

Nel documentario Chiara Ferragni affronta direttamente il rapporto con Selvaggia Lucarelli: «Scrive di me da anni. Ho avuto molta paura del suo giudizio su tante cose, perché ha detto anche delle cose vere comunque, però alle volte vedo un po’ troppo astio».

Pubblicità

Pubblicità

L’imprenditrice racconta anche di un invito a incontrare la giornalista per un possibile progetto, arrivato attraverso una persona che afferma di non stimare. E distingue quella proposta da un eventuale confronto privato: «Se lei mi avesse chiesto lei di persona d’incontrarla privatamente, l’avrei fatto».

La frecciata al podcast e il riferimento a Damato

Il passaggio più tagliente riguarda il ruolo che, secondo Ferragni, un’intervista con Lucarelli potrebbe assumere agli occhi del pubblico. Le sue parole richiamano anche la partecipazione dell’ex collaboratore Fabio Maria Damato al podcast “Vale tutto”, senza che Ferragni lo nomini esplicitamente nel brano citato.

«Questo ruolo di condannare le persone e poi doverle assolvere lei, se vai nel suo podcast e andare lì e fare un po’: “ah, mi faccio intervistare da lei”, per me è una paraculata».

«Prima o poi la vorrei incontrare»

Nonostante i toni polemici, Ferragni lascia aperta la porta a un faccia a faccia: «Prima o poi la vorrei incontrare. Penso anche che, se mi conoscesse dal vivo, non può avere quel fervore che ha dimostrato tante volte. Però, magari, mi sbaglio e magari le sto comunque sul culo».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La replica di Lucarelli: «L’ennesimo contenuto su piattaforma»

La risposta di Selvaggia Lucarelli arriva attraverso una storia Instagram pubblicata il 23 novembre. La giornalista conferma di aver rifiutato la proposta di prendere parte al documentario: «Come rivelato non da me ma dai produttori stessi del documentario su Ferragni, ho rifiutato il loro invito a partecipare all’operazione diventando una sorta di controcanto e/o di antagonista o non so che. Non mi interessava per svariate ragioni che a questo punto vi racconterò».

Poi mette in discussione il cambiamento rivendicato dall’influencer: «Credo comunque che se Ferragni fosse cambiata, si fosse evoluta, avesse davvero preso atto di ciò che è accaduto, non avrebbe aspettato di trasformare nell’ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini malati e perdita di reputazione».

La giornalista prosegue accusando Ferragni di essersi sottratta per anni alle domande della stampa e di aver preparato una nuova narrazione pubblica: «E invece ha passato 3 anni a sottrarsi alle domande dei veri giornalisti, a dire che avevano frainteso i consumatori, che lei era sempre stata in buona fede e poi alla fine si preparava da tempo alla scontata operazione “la mia verità” tramite l’ennesimo documentario su piattaforma. Dicendo che però è cambiata. Come no».