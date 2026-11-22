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Una smentita sul presunto flirt con Achille Lauro, il ricordo delle settimane più buie dopo il Pandoro Gate e un episodio familiare diventato un piccolo incoraggiamento quotidiano. Chiara Ferragni si è raccontata sul palco di Vanity Fair Stories, a Milano, affrontando aspetti pubblici e privati degli ultimi anni.

L’intervista arriva alla vigilia dell’uscita, annunciata per lunedì 23 novembre su Netflix, di un documentario dedicato alla sua vicenda personale e professionale. Un racconto che, nelle intenzioni dell’imprenditrice digitale, dovrebbe restituire anche le sfumature rimaste fuori dalle precedenti apparizioni televisive.

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Achille Lauro, la smentita sul presunto flirt

Tra i temi affrontati, anche le indiscrezioni su una relazione con Achille Lauro. Ferragni ha escluso che tra loro ci sia stato qualcosa di sentimentale, raccontando con ironia la reazione degli amici alla diffusione del gossip.

«No, no, io e lui siamo solo amici. Però questa cosa mi ha fatta ridere. [...] Quelli intorno a me mi dicevano: “Però è un figo, avresti dovuto”».

Una risposta netta, accompagnata dal sorriso, che chiude almeno dal suo punto di vista le voci circolate sul cantante.

Il Pandoro Gate e l’intervista da Fazio

Più complessa la riflessione sul Pandoro Gate e sul modo in cui ha gestito la comunicazione nei mesi successivi. Chiara Ferragni è tornata anche sull’intervista del 2024 a Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, giudicandola oggi una scelta prematura.

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«Quando non sei libero di parlare è sbagliato parlare, perché tanto sembrano delle interviste in cui non dici niente».

Secondo l’imprenditrice, in quella fase il desiderio di spiegare subito la propria posizione si è scontrato con i limiti di ciò che poteva dire pubblicamente. Ha riconosciuto di aver agito troppo in fretta, spinta soprattutto dalla necessità di dimostrare la propria buona fede.

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«Sentivo che le persone vedevano della malafede in me e quella cosa mi faceva morire dentro».

Sul documentario ha spiegato di non aver avuto il controllo degli argomenti affrontati: oltre alla vicenda del pandoro e alla separazione da Fedez, sarebbero emersi temi e domande che non si aspettava.

Il racconto dei momenti più bui

Ferragni ha parlato anche del proprio stato emotivo durante la crisi, descrivendo una sensazione per lei nuova: la perdita di fiducia nella possibilità che il futuro potesse migliorare. Un’esperienza che, ha spiegato, ha preoccupato anche le persone a lei vicine.

«Non avevo mai sperimentato il fatto di non avere tanta speranza per il futuro [...] la speranza ti tiene vivo».

Parole che mostrano il peso personale di una vicenda vissuta sotto l’attenzione costante del pubblico, oltre alle conseguenze sul lavoro e sulla vita di coppia.

Leone e quel «credici» diventato un mantra

A chiudere il racconto, un ricordo legato al figlio Leone. Durante un pomeriggio trascorso a insegnargli ad andare in bicicletta, Chiara Ferragni lo incoraggiava a guardare avanti e a credere nelle proprie capacità.

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«Leo, mi raccomando, tu devi guardare dritto e pensare: credici, credici, credici».

Da allora, ha raccontato, è proprio il bambino a ripeterle quelle parole quando la vede preoccupata: «Mamma, credici, credici, credici!». Un piccolo scambio di ruoli che, nel suo racconto, è diventato il simbolo della voglia di ricominciare.

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