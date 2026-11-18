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Per anni ha condiviso con milioni di follower successi, viaggi, progetti e momenti familiari. Ora Chiara Ferragni sceglie di raccontare anche ciò che è rimasto lontano dalle telecamere e dai social. Da lunedì 23 novembre arriva in esclusiva su Netflix un documentario dedicato alla sua storia, con particolare attenzione ai due anni che hanno cambiato radicalmente la sua vita pubblica e privata.

Dall’ascesa sui social alla crisi

Partita dalla provincia italiana e diventata uno dei volti più riconoscibili dell’influencer marketing, Chiara Ferragni ha costruito negli anni un marchio capace di superare i confini della moda e del digitale. La sua immagine, associata a una narrazione quotidiana di successo e vita familiare, ha contribuito a trasformare il modo in cui personaggi e aziende comunicano online.

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Poi è arrivata una fase di profonda rottura. Il caso noto come Pandoro Gate, le vicende giudiziarie e l’attenzione mediatica che ne è seguita hanno segnato una brusca inversione di rotta. A questa crisi si è aggiunta la fine del matrimonio con Fedez, una relazione a lungo raccontata sui social e seguita da un pubblico vastissimo.

Il racconto di ciò che accade a social spenti

Il documentario promette di spostare lo sguardo oltre i contenuti pubblicati online, dando spazio alla prospettiva personale dell’imprenditrice digitale. Al centro non ci sono soltanto gli eventi che hanno occupato le cronache, ma anche il loro impatto sulla vita di una donna abituata a essere costantemente osservata e commentata.

Il progetto si presenta così come un’occasione per rileggere una parabola contemporanea: dalla popolarità costruita attraverso la condivisione alla necessità di ritrovare una voce propria quando la narrazione pubblica sfugge al controllo.

La produzione e l’uscita su Netflix

Il documentario è firmato da Carmen Vogani, con la regia di Leandro Manuel Emede, ed è prodotto da Endemol Shine Italy, società parte di Banijay Entertainment. L’uscita è fissata per lunedì 23 novembre, esclusivamente su Netflix.