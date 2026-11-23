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Non soltanto la tempesta mediatica, le vicende giudiziarie legate al Pandoro Gate e la fine del matrimonio. Tra le ferite più profonde degli ultimi anni, per Chiara Ferragni, c’è anche la sensazione di essere stata lasciata sola da persone che fino a poco tempo prima facevano parte della sua quotidianità. Un’esperienza che l’imprenditrice digitale ha raccontato durante Vanity Fair Stories, nel confronto con il direttore Stefano Marchetti al Teatro Lirico Giorgio Gaber.

«Da un giorno all’altro non ero più accettata»

Ferragni ha descritto il brusco cambiamento nei rapporti personali dopo l’esplosione del caso Balocco. A pesare, ha spiegato, non sono stati soltanto i commenti ostili sui social, ma anche la distanza presa da colleghi e conoscenti. «Mi sono sentita, da un giorno all’altro, di non essere più accettata in quello che era sempre stato il mio ambiente», ha confidato.

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Il dolore, nelle sue parole, nasce anche dalla distanza tra l’immagine pubblica e ciò che ritiene di aver realmente vissuto: «Io soffro molto quando la narrazione che viene fatta è l’opposto della realtà». A questo si sono aggiunti «tutti i commenti, le persone che si sono allontanate, il fatto di sentirmi molto sola».

Gli affetti rimasti nei momenti difficili

Accanto alle delusioni, però, l’influencer ha voluto ricordare chi non ha mai smesso di esserci. In primo piano la madre Marina Di Guardo, definita la sua «forza» e la sua «corazza»: l’ha accompagnata anche agli incontri con gli avvocati e l’ha aiutata nella gestione della vita familiare e dei figli.

Un sostegno arrivato anche dalle sorelle e dagli amici più stretti. «Mi sono sentita molto protetta da loro», ha spiegato Ferragni, sottolineando quanto sia stato importante ritrovare fiducia attraverso lo sguardo delle persone care. «Avere attorno a te delle persone che ci ricordano il nostro valore [...] per me è stata una cosa di vitale importanza».

Nessun nome, ma una delusione che resta

Non sono arrivati nomi né accuse dirette verso chi ha scelto di allontanarsi. Il tema, del resto, era già emerso in una precedente intervista al Corriere della Sera, quando Ferragni aveva osservato: «Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono».

Sul palco di Vanity Fair Stories, il racconto ha assunto soprattutto il tono di un bilancio personale: dalla perdita di punti di riferimento alla riscoperta di legami più solidi. Una fase che l’imprenditrice sembra voler affrontare anche attraverso il nuovo progetto annunciato per Netflix, del quale ha detto di aver potuto parlare senza limiti o paletti. Resta da vedere quali aspetti della sua vicenda sceglierà di approfondire.