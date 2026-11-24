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Nuovo viaggio in Italia per Demet Özdemir. L’attrice turca, che ha compiuto 34 anni lo scorso febbraio, ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo soggiorno a Roma, scegliendo come sfondo due dei monumenti più conosciuti della Capitale: il Colosseo e la Fontana di Trevi.

Il ritorno nella Città eterna e la dedica sui social

La protagonista di tante serie televisive di successo ha condiviso con i follower alcuni momenti del suo viaggio. Nei mesi scorsi, in occasione del compleanno, aveva affidato ai social anche un messaggio di gratitudine per le persone che l’hanno accompagnata nel corso della sua vita: «A tutti i compagni di viaggio che hanno assistito a questo mio percorso, che mi hanno guardata negli occhi semplicemente per quello che sono e mi hanno fatto provare ogni forma di amore, dico: grazie di cuore».

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Il matrimonio con Oğuzhan Koç e il divorzio

Nella vita privata dell’attrice c’è stato anche un matrimonio durato poco più di otto mesi. Il 28 agosto 2022 Demet Özdemir aveva sposato il cantautore e attore turco Oğuzhan Koç a Istanbul. I due avevano reso pubblica la loro relazione nel febbraio 2021, mentre la proposta di matrimonio era arrivata a San Valentino dell’anno successivo.

Nell’aprile 2023 la coppia aveva annunciato la decisione di separarsi attraverso una nota congiunta, spiegando di non essere riuscita a far funzionare il matrimonio e sottolineando il rispetto reciproco. Il divorzio è stato pronunciato l’8 maggio 2023 dal tribunale di Adalar, come riportato all’epoca anche da TorreSette.

Da DayDreamer a Io sono Farah: il successo in Italia

A consacrare Demet Özdemir presso il pubblico italiano è stata soprattutto DayDreamer – Le ali del sogno, la serie romantica in cui ha interpretato Sanem al fianco di Can Yaman. L’attrice è arrivata nelle case degli spettatori italiani anche con La ragazza e l’ufficiale, My Home My Destiny e Io sono Farah, consolidando la propria notorietà nel nostro Paese.