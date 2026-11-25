La protagonista di Uomini e Donne ripercorre i suoi amori e svela alcuni retroscena della relazione con il Gabbiano

Pubblicità

Una confessione a tutto campo, tra amori del passato, rivalità televisive e chirurgia estetica. Gemma Galgani è stata ospite di Belve nella puntata di martedì 24 novembre, su Rai 2. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, la storica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua vita sentimentale, senza risparmiare frecciatine a Tina Cipollari e all’ex cavaliere Giorgio Manetti.

I ritocchi estetici e la rivalità con Tina

La dama torinese non ha nascosto di essersi sottoposta a diversi interventi estetici: dal lifting al viso all’aumento del seno, fino alle faccette dentali. Nessun ritocco, invece, al naso, che considera un tratto distintivo della propria identità.

Pubblicità

Pubblicità

«Se mi sono rifatta non è perché non mi piacevo, ma semplicemente per migliorarmi», ha spiegato, raccontando il desiderio di presentarsi al meglio in occasione delle nuove conoscenze sentimentali.

Spazio anche al rapporto conflittuale con Tina Cipollari. La Galgani ha escluso che dietro i loro frequenti scontri si nasconda una strategia televisiva: «Le torte in faccia mi hanno fatto meno male di certe sue esternazioni». Secondo la dama, alla base dell’atteggiamento dell’opinionista ci sarebbe anche dell’invidia.

L’arrivo a Uomini e Donne e l’amore per Giorgio

A spingerla verso il dating show di Maria De Filippi furono le sorelle, preoccupate per un periodo di tristezza che stava attraversando. Tra le relazioni più importanti vissute nel programma, Gemma ha ricordato quella con Ennio Zingarelli, che le aveva persino proposto di sposarlo.

Un capitolo speciale resta quello con Giorgio Manetti. «Di Giorgio mi innamoro veramente, era universalmente bello e io non ero da meno in quel periodo», ha confessato. La dama ha ricordato la forte complicità della coppia e il contributo dell’ex cavaliere nel farla sentire femminile, pur rimarcando il suo scarso romanticismo.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

L’intimità senza tabù e la frecciata all’ex cavaliere

Nel corso dell’intervista, Gemma ha affrontato anche il tema della sessualità, rivendicando la libertà di vivere l’intimità indipendentemente dall’età. «Non ho dei tabù legati all’età per quanto riguarda l’intimità, sono disinibita», ha dichiarato, sottolineando l’importanza del legame tra passione e sentimento.

Chiamata a scegliere tra Walter Chiari e Giorgio Manetti, la Galgani ha indicato proprio il Gabbiano, ammettendo di pensare ancora occasionalmente a lui. I due non sono più in contatto e, secondo quanto raccontato dalla dama, un suo tentativo di riavvicinamento non avrebbe avuto successo.

Gemma, tuttavia, è convinta che l’ex cavaliere possa aver avuto dei ripensamenti. «Secondo me si è pentito perché lascio il segno», ha concluso.