La storica dama di Uomini e Donne ripercorre la sua vita sentimentale, svela il legame con Walter Chiari e torna sulla rivalità con Tina

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Nessun tabù sull’intimità e una rivalità televisiva che continua a far discutere. Gemma Galgani si racconta a Belve, nella puntata del 24 novembre che vede tra gli ospiti anche Francesco Totti e Pierfrancesco Favino. Intervistata da Francesca Fagnani, la storica protagonista di Uomini e Donne ripercorre la propria vita sentimentale, rivendicando il diritto di vivere l’amore senza condizionamenti legati all’età.

Gemma Galgani e la libertà in amore

La dama torinese si definisce «generosa in amore sotto ogni punto di vista» e affronta senza imbarazzo il tema della sessualità. «Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi», spiega, aggiungendo: «Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità».

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La replica a Tina Cipollari

Non manca un capitolo dedicato alla storica antagonista del dating show di Canale 5. Gemma Galgani ribalta le accuse dell’opinionista, che in più occasioni ha criticato il suo atteggiamento nei confronti dei cavalieri. «È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?». E sul rapporto con gli uomini aggiunge: «Può darsi che lei sia un po’ invidiosa».

Già nel dicembre 2024, ospite di Belve, Tina Cipollari aveva espresso giudizi molto duri sulla dama, soffermandosi anche sulla sua attrazione per uomini più giovani.

La rivelazione su Walter Chiari e la rinascita in tv

Tra le confidenze affidate a Francesca Fagnani emerge anche il racconto di una relazione con Walter Chiari. Gemma Galgani traccia poi un bilancio della sua esperienza a Uomini e Donne, iniziata nel 2010: «Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più».

Tra le vicende sentimentali più seguite dal pubblico resta quella con Giorgio Manetti, recentemente incontrato negli studi di This Is Me, dove tra i due si è riacceso il confronto. Nonostante le delusioni, la dama continua a cercare l’amore e rivendica la propria autenticità, rifiutando l’etichetta di personaggio televisivo.