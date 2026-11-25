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Si riaccende lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dopo le dichiarazioni della dama di Uomini e Donne a Belve, nella puntata di martedì 24 novembre, arriva la replica dell’opinionista, che preannuncia un confronto nel dating show di Canale 5.

«Fa la splendida perché non sono presente, chiariremo tutto alla prossima registrazione». Con queste parole, attribuite a Tina Cipollari, l’opinionista risponde alle provocazioni della sua storica rivale, protagonista dell’intervista condotta da Francesca Fagnani su Rai 2.

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Le frecciate di Gemma Galgani a Belve

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha affrontato il tema della rivalità tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Alla domanda sulla presunta ossessione nei confronti dell’opinionista, la dama ha ribaltato l’accusa: «È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso».

Il botta e risposta è proseguito sul terreno della vita sentimentale. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se ritenesse che la rivale non avesse il suo stesso successo con gli uomini, Gemma Galgani ha risposto: «Può darsi che lei sia un po’ invidiosa».

Il retroscena in camerino

Spazio anche a un siparietto sulla biancheria intima. La conduttrice ha ricordato le provocazioni di Tina Cipollari sull’argomento, raccontando un episodio avvenuto durante una visita al camerino della dama. Gemma Galgani ha spiegato, scherzando, che aspettava un’altra persona e che indossava una camicia lunga.

Una rivalità destinata a riaccendersi

Non è la prima volta che il duello televisivo approda a Belve. Già nel dicembre 2024, quando era stata ospite di Francesca Fagnani, Tina Cipollari aveva riservato parole molto dure alla dama, criticandone le frequentazioni sentimentali e l’atteggiamento nei confronti della sessualità.

Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima registrazione di Uomini e Donne, indicata dall’opinionista come l’occasione per chiarire quanto emerso durante l’intervista. Resta da vedere come Gemma Galgani reagirà alla replica della rivale.