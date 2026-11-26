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Nuove tensioni tra i professori e classifiche che mettono in difficoltà alcuni allievi di Amici 26. Domenica 29 novembre, su Canale 5, andrà in onda l’ottavo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv sulla registrazione del 26 novembre, non mancheranno confronti accesi, esibizioni e ospiti musicali.

Gli ospiti e i giudici della puntata

A esibirsi nello studio saranno i Modà e Alfa. A valutare gli allievi saranno invece J-Ax, chiamato a giudicare la gara di canto, e Rossella Brescia, alla quale sarà affidata la classifica di ballo.

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Shari e Aura in vetta, tre cantanti in fondo alla classifica

A conquistare le prime due posizioni saranno Shari e Aura, che potranno presentare anche i rispettivi inediti. La prima interpreterà Perdere l’amore, mentre la seconda proporrà Ti voglio, ottenendo apprezzamenti da J-Ax per la capacità di personalizzare il brano.

Buoni riscontri anche per Tiaso, accompagnata dalla chitarra in Sogna ragazzo sogna, e per Andrea Heros, alle prese con un brano di Vasco Rossi. L’esibizione di Saitta sulle note di Me so mbriacato dividerà invece Rudy Zerbi e Amadeus: il primo avrebbe preferito maggiore leggerezza, mentre il secondo difenderà la scelta interpretativa del cantante.

In coda alla graduatoria, con un punteggio di -1, si ritroveranno Kashmere, i Jed e Nicolò. Il giudice solleverà perplessità sull’interpretazione di Hotel California, sull’intesa vocale del duo e sulla tensione mostrata da Nicolò durante la sua performance.

Clara conquista il primo posto nella gara di ballo

Sarà Clara a ottenere il risultato migliore nella sfida di danza con Brava. Per lei anche un premio speciale: una giornata con la compagnia di Romeo e Giulietta all’Arena di Verona, tra lezioni e prove dello spettacolo.

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Alle sue spalle si piazzeranno, nell’ordine, Benedetta, Napo, Anna M., Charli e Lollo. Ultimo posto per Riccardo, con -1. Anna M. tornerà a esibirsi, mentre Anna A. non prenderà ancora parte alla gara.

Celentano e Cuccarini ai ferri corti per Riccardo

Il momento più acceso della registrazione riguarderà il compito assegnato a Riccardo. Alessandra Celentano giudicherà negativamente il passo a due del ballerino, arrivando a sostenere che la sua prova sia passata da catastrofe a cataclisma. Di tutt’altro avviso Lorella Cuccarini, che sottolineerà i progressi dell’allievo e il suo impegno quotidiano.

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Le due insegnanti si confronteranno sul livello tecnico richiesto nella scuola. Per Celentano, infatti, un ballerino di modern dovrebbe già possedere determinate competenze.

I compiti di Benedetta e Lollo

Anche Benedetta dovrà affrontare una prova voluta dalla Celentano dopo il comportamento tenuto in sala con Simone Nolasco e gli altri professionisti. La ballerina si cimenterà in una coreografia moderna sulle note di Suerte di Shakira, ricevendo giudizi positivi da Cuccarini e Zerbi. Ambra Angiolini avrebbe invece voluto maggiore scioltezza.

Proprio Angiolini e Celentano saranno concordi nel valutare il compito di Lollo, al quale chiederanno di mostrare con più continuità la propria personalità. In apertura di puntata, spazio anche a Benedetta e Mattia con un omaggio a Dirty Dancing.

Le anticipazioni non indicano eliminazioni certe: per conoscere gli sviluppi delle classifiche e le eventuali conseguenze per gli allievi bisognerà attendere la messa in onda.