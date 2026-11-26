Pubblicità

A poche settimane dall’addio a Uomini e Donne, Giovanni Grazioso torna al centro del gossip. L’ex tronista siciliano, che aveva deciso di interrompere la sua esperienza nel dating show di Canale 5, sarebbe tornato a frequentare Elisa Vaccargiu, conosciuta durante la partecipazione a Temptation Island. A riportare l’indiscrezione è Daria Restaino.

Il legame nato a Temptation Island

Il pubblico aveva conosciuto Giovanni Grazioso durante il reality dei sentimenti, al quale aveva partecipato insieme all’allora fidanzata Sabrina Suossi. La coppia aveva lasciato il programma separatamente, decidendo di proseguire su strade diverse.

Pubblicità

Pubblicità

Nel corso dell’estate, prima di approdare sul trono di Uomini e Donne, il catanese era stato accostato a Elisa Vaccargiu, ex tentatrice del reality. Una frequentazione mai confermata direttamente dai due, sulla quale erano già circolate diverse indiscrezioni.

Le ragioni dell’addio al trono

L’avventura di Giovanni Grazioso nel programma si è conclusa dopo poche settimane. L’ex tronista aveva spiegato di non sentirsi pronto a intraprendere una nuova relazione e di avere bisogno di dedicare del tempo a sé stesso.

Dopo la messa in onda della puntata del suo addio, aveva affidato ai social le proprie riflessioni: «Mi sono reso conto che, avevo bisogno di tempo per capire come stavo, rimettere in ordine i miei pensieri e ritrovarmi».

Il presunto ritorno di fiamma con Elisa

A riaccendere l’attenzione sulla vita sentimentale dell’ex tronista è ora la segnalazione riportata da Daria Restaino, secondo cui Giovanni Grazioso avrebbe ripreso a frequentare Elisa Vaccargiu. Si tratterebbe, dunque, di un riavvicinamento a una persona già entrata nella sua vita prima dell’esperienza sul trono.

Al momento, tuttavia, l’indiscrezione non è accompagnata da una conferma diretta dei due interessati. Resta quindi da capire se tra loro sia realmente nato qualcosa di nuovo.