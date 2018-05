A cura della Redazione

Il suono dell'inno di Mameli ha dato il via ai Campionati Italiani di Judo 2018 - categoria junior (Under 21). Quasi 500 atleti tra maschi e femmine provenienti da tutta Italia si sono confrontati sabato e domenica scorsi al PalaPellicone di Ostia per la conquista dei titoli di campione italiano di classe nelle diverse categorie di peso.

Una delle più attese era la campionessa di Torre Annunziata Nadia Simeoli, detentrice del titolo, ed in forza alla società Nippon Napoli. Molto spesso è più facile vincere la prima volta che confermarsi una seconda. E Nadia sapeva di essere attesa alla fatidica "prova del nove": rivincere il titolo della classe junior nella categoria fino a 63 kg. L'atleta oplontina non ha deluso le aspettative dei numerosi tifosi al suo seguito, ai quali ha regalato una prestazione superlativa, mettendo in fila tutte le sue avversarie, e concluso la gara a suon di ippon. Risultando l'unica napoeltana a conquistare uno degli otto titoli femminili in palio.

In finale le sono bastati appena 5 secondi per chiudere l'incontro con la bolognese Mariasole Momentè e laurearsi campionessa italiana.

Con questa vittoria, la Simroli si conferma la più forte italiane nella categoria 63 kg. Nelle prossime settimane sarà impegnata con la Nazionale italiana in diverse competizioni dell'European Tour Junior e del World Tour Senior, valevoli rispettivamente per la qualificazione ai Campionati Europei di classe e alla ranking list olimpica.

