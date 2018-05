A cura della Redazione

“Campus 3S - Salute, sport e solidarietà” a Torre Annunziata. La Villa Comunale della litoranea Marconi ospiterà venerdì 25 e sabato 26 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, un grande “Villaggio della Prevenzione”, con l’allestimento di un “Ospedale da Campo” e la possibilità di sottoporsi a visite mediche specialiste completamente gratuite.

Sarà possibile, inoltre, partecipare ad interessanti attività per sportivi, famiglie, gruppi di amici e semplici visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato.

«Campus 3S intende essere un momento in cui esprimere, attraverso lo sport, il desiderio che tutti abbiamo di vivere in salute - spiega l’assessore Aldo Ruggiero -. L’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile a promuovere la cultura della pratica motoria e sportiva quale elemento indispensabile per migliorare la qualità della vita».

La kermesse, lo scorso anno, ha toccato i cinque capoluoghi della Campania, con oltre dodicimila visite mediche specialistiche effettuate gratuitamente, e la partecipazione di più di cinquemila studenti.

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio morale del comune di Torre Annunziata, è stata organizzata dall’associazione “Campus Salute Onlus” e dall’associazione “Sportform”.

