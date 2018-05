A cura della Redazione

Nuovi dispositivi di traffico per il weekend a Torre Annunziata in zona litorale. Qui, infatti, venerdì, sabato e domenica si svolgeranno la manifestazione “Campus 3S - Sport, salute e solidarietà” e la Festa provinciale del mini-basket, iniziative che avranno luogo in Villa comunale rispettivamente il 25 e il 26 maggio, e il 27 maggio.

Il Comando di Polizia Municipale ha istituito per i primi due giorni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per domenica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, il divieto di sosta e circolazione per tutti i veicoli su viale Cristoforo Colombo, con inizio del tratto interdetto dal Lido Rinascenza fino allo Chalet Pic-Nic.

Inoltre, nei tre giorni delle manifestazioni, sarà in vigore il doppio senso di circolazione in viale Guglielmo Marconi, con inizio dallo Chalet Serafino fino alle Chalet Pic-Nic, nonché il divieto di sosta sul lato mare dello stesso tratto.

