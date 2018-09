A cura della Redazione

Il Napoli ospita la Fiorentina al San Paolo per il secondo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, in programma oggi, sabato 16 settembre, alle ore 18.00. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria, i viola vogliono invece confermarsi dopo le vittorie contro Chievo e Udinese.

Ancora incerta la formazione degli azzurri che scenderà in campo. Ancellotti non ha ancora deciso tra Milik e Mertens in attacco. «Entrambi hanno giocato 90' con le nazionali - ha dichiarato ieri - e giovedì erano abbastanza stanchi.. Ora inizia un ciclo di partite ravvicinate importanti ma oggi pensiamo alla Fiorentina poi valuteremo i giocatori disponibili per la Stella Rossa. E' chiaro che quando perdi, i cambi vengono criticati ma non arretro: io non sono qui per valorizzare la rosa ma per far arrivare in alto. Penso a Ounas e al suo ottimo secondo tempo a Genova - ha concluso -. Abbiamo tante partite e non voglio ammazzare 11 giocatori e far deprimere altri 11"».

Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, è l'arbitro designato per Napoli-Fiorentina.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.