Un ottimo Napoli - specie nei primi 20 minuti del primo tempo - batte il Torino in trasferta per 3-1. Quarto successo in cinque gare per Ancelotti, che anche in questa occasione ha optato per una formazione diversa da quella della gara precedente, lanciando dal primo minuto Luperto, Rog, Mertens e Verdi (partono dalla panchina Mario Rui, Allan, Zielinski e Milik).

Partenza super degli azzurri, in vantaggio con Insigne dopo pochi minuti, che approfitta di uno svarione difensivo del Toro.

Raddoppio di Verdi dopo una splendida azione orchestrata con Mertens. Il Napoli - complice anche il caldo - si adagia e si limita ad arginare le folate offensive (pochissime) dei granata.

Nella ripresa, Belotti su rigore accorcia le distanze, riaprendo il match. È poi di nuovo Insigne a chiudere i giochi, depositando in rete un tiro di Callejon respinto dal palo.