Primo punto in Serie D per il Savoia. Alla seconda giornata di campionato, i bianchi di Torre Annunziata pareggiano 0-0 con il Francavilla al Giraud, e smuovono così la classifica dopo la sconfitta all'esordio con il Picerno.

Buona la prestazione dei torresi, che ritrovano Del Sorbo (foto) in attacco dopo la squalifica scontata al primo turno. Un po' di imprecisione sotto porta e lo stato di grazie del portiere lucano, negano un successo che alla fine sarebbe stato meritato.

Senza dubbio passi in avanti rispetto alla gara di domenica scorsa.

Il Savoia sfiora la rete in diverse occasioni - su tutte quella di Alvino in pieno recupero con intervento miracoloso del portiere ospite - e recriminano per un paio di episodi dubbi in area lucana, con Del Sorbo protagonista.

Domenica 30 settembre, il primo derby in campionato. La formazione di Squillante farà visita al Pomigliano.