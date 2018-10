A cura della Redazione

L'Italia vince al tie break con la Cina e disputerá la finale mondiale domani con la Serbia (diretta Rai alle 12.40).

Grande prestazione delle azzurre che si portano per due volte in vantaggio ed altrettante volte vengono raggiunte dalle cinesi. Sul 2 a 1 ed in vantaggio nel terzo set per 23 a 21, le italiane non riescono a dare il colpo del ko alle atlete cinesi. Si va sul 2 a 2.

Al tie break, dopo un'altatena di emozioni, le azzurre riescono a vincere il set per 17 a 15 conquistando una finale che mancava dal 2002.

