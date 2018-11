A cura della Redazione

Il derby del Vesuvio va all’Oplontina grazie ad un secondo tempo da incorniciare. La Lu.pe Pompei ha, comunque, disputato una buona gara, contenendo fino a quando è stato possibile le folate dei ragazzi di mister Falcone.

I padroni di casa hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco, grazie ad un bel gol di Di Bagno lasciato colpevolmente solo su azione d’angolo. Nonostante una prestazione mediocre, l’Oplontina ha sfiorato diverse volte il pareggio: Aquino in versione saracinesca ha evitato il peggio.

Di diverso tenore la ripresa con Ferrante e compagni finalmente concentrati sul match. D’Ammora, in versione supereroe, riportava la gara in parità grazie ad un guizzo solitario. Pochi minuti dopo Conò forniva ad Amirante l’occasione di scrivere il suo nome nella lista dei marcatori. Completata la rimonta, il bomber Ferraioli, con un’azione inebriante, si guadagnava la standing ovation del Palazzetto di Scafati. Dopo alcune parate di Fabiano, l’Oplontina tornava in attacco. E D’Ammora, migliore in campo in tandem con Ferraioli, realizzava altre due reti: la prima su assist del capocannoniere e la seconda approfittando di un errore dei pompeiani con il portiere di movimento.