Con un secco 3-0 la CMO Fiamma Torrese liquida la pratica Scafati, battendo le salernitane in casa loro. I parziali di 12-25, 14-25 e 21-25 sono lo specchio di un match dominato in lungo e in largo dalla formazione di Torre Annunziata, sempre padrona della gara.

«Dovevamo fare bene sul campo di Scafati e tutto è andato come previsto - ha detto a fine gara l'allenatrice Adelaide Salerno -. In questo campionato bisogna mantenere molto alta la concentrazione e totalizzare il massimo dei punti ad ogni gara. Siamo riusciti a tenere le redini del gioco per tutta la gara. Anche nel terzo parziale, quando Scafati ha cercato di riaprire la partita. La testa ora va subito alla prossima gara in casa contro la Sicom Prestasi Messina di Santa Teresa di Riva. Sarà difficile e per questo lancio un appello al nostro meraviglioso pubblico per venire al palazzetto a sostenerci».

Una vittoria che regala il momentaneo secondo posto alle torresi, con 12 punti conquistati in sei match.

Sabato 24 novembre, ore 18.30, la sfida casalinga contro le siciliane, attuali capoliste del girone D di Serie B1. Sarà una sfida d'alta classifica, dunque. Appuntamento alla palestra comunale "Tenente Marco Pittoni" di via Bottaro.

