A cura della Redazione

"Dobbiamo sfruttare queste partite fino a Natale per accorciare la distanza dalla prima e provare passare il turno in Champions".

Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della ripresa del campionato contro il Chievo. "Non abbiamo mai pensato - ha spiegato l'allenatore degli azzurri partenopei - al calendario difficile all'inizio, come non pensiamo che sia facile adesso, prepariamo ogni sfida senza pensare alla classifica. I sei punti dalla Juve? Preferiremmo averne di meno, ma è quello che deve darci motivazione. Più che demerito nostro è merito della Juve che ha fatto solo un pareggio".

Ancelotti ha avvisato sulla pericolosità del match di domani. "Il Chievo - ha detto - è fanalino di coda, ma avrà tante motivazioni: ha cambiato allenatore, non abbiamo indicazioni e proporranno cose nuove. Pure a Genova poteva sembrare facile, poi s'è complicata".

Il Napoli dovrebbe scendere con l'ormai consueto 4-4-2: in porta spazio a Karnezis, a destra nella linea difensiva a quattro Malcuit favorito su Hysaj, coppia centrale composta da Raul Albiol e dall'intoccabile Koulibaly, a sinistra invece giocherà Mario Rui. Novità anche a centrocampo, dove con ogni probabilità non partiranno dal primo minuto Allan, Hamsik e Fabian Ruiz. Ancelotti dovrebbe mandare in campo Callejon sull'out di destra e Zielinski a sinistra, con in mezzo Rog e Diawara. In attacco, turno di riposo per Mertens: a formare la coppia offensiva saranno Lorenzo Insigne e Milik.

Tanti i dubbi sull'undici che manderà in campo Di Carlo, terzo allenatore dall'inizio della stagione dopo D'Anna e Ventura, anche se al momento l'opzione più probabile prevede un 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali, linea difensiva a quattro composta – da destra a sinistra – da De Paoli, Bani, Rossettini e Barba; centrocampo a tre con Hetemaj e Obi ai fianchi di Radovanovic, mentre Birsa agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Stepinski e Meggiorini. Panchina almeno all’inizio per Pellissier, indisponibile invece Giaccherini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Rog, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti.

hievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.