A cura della Redazione

Il Napoli fa il suo. Batte la Stella Rossa 3-1 e va al comando del girone con 9 punti.

Segnano Hamisk (prima rete stagionale per il capitano) e Mertens nel primo tempo, ancora il belga nella ripresa. I serbi accorciano con Ben Nabouhane.

Gara senza storia, con la formazione di Ancelotti che domina dall'inizio alla fine.

Non bastano però i tre punti per la qualificazione matematica agli ottavi. Il Liverpool esce sconfitto 2-1 col Psg, rimettendo tutto in discussione.

Napoli padrone del proprio destino, serve almeno un punto. Punto che dovrà arrivare in Inghilterra, all'Anfield, il prossimo 11 dicembre. Ma gli azzurri potranno permettersi anche di perdere purché con un gol di scarto e sempreché segnino almeno un gol. Infatti la differenza reti attuale per il Napoli è 7 gol fatti e 4 subiti (+3). Il Liverpool, invece, ha fatto 8 gol e ne ha subiti 7 (+1). Se il Napoli perdesse per 1 a 0 a Liverpool, si qualificherebbero i Red, in quanto a parità di punteggio di entrambe le squadre sui rispettivi terreni di gioco (1 - 0 per il Napoli e 1 - 0 per il Liverpool) conterebbe prima la differenza reti e, a parità di questa, la squadra che ha segnato di più (il Liverpool 9 reti, il Napoli 7).