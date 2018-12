A cura della Redazione

Una novità assoluta, il debutto di un’idea, nata quasi per caso, tramutata subito in realtà. La Nazionale italiana dei Veterinari affronterà i campioni d’Italia, la Campania. Diventerà un appuntamento fisso, un’amichevole di prestigio, programmata nel mese di dicembre, a mo’ di premio per i veterinari “scudettati”, che avranno la possibilità di giocare contro i colleghi della Nazionale. Una sorta di vetrina per gli “azzurri”, impegnati da molti anni nel quadrangolare della Sanità con le formazioni dei Medici, Biologi e Farmacisti, che gireranno, così, in lungo ed in largo lo stivale, con un sicuro ritorno di visibilità.

Si giocherà domenica mattina, con inizio alle 10,30, allo Stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, dove si è disputata la serie B e la Lega Pro, fino a qualche anno fa, attuale palcoscenico della serie D, grazie alla sensibilità e disponibilità dell’Amministrazione comunale. Una degna cornice per una partita che si preannuncia suggestiva ed intrigante.

L'allenatore Sante Roperto, tecnico dei veterinari campani, ha convocato i seguenti vet-calciatori: Alfano, Apuzzo, Castaldo, Cirioli, De Gennaro, De Rosa, De Santis F., De Santis M., Desio, Ferrari, Furio, Giordano, Parente, Pessolano, Siano, Varchetta, Visciano. Di fronte giocheranno gli “Azzurri” convocati dai due CT della Nazionale, Roberto Cavallin (Lazio) ed Ezio Abrami (Lombardia): Asta (Lazio), Cannella (Lazio), Cappuccio (Sicilia), Cimoni (Toscana), Della Torre (Abruzzo), Galeno (Puglia), Gulì (Lazio), Limongi (Basilicata), Moretti (Lazio), Novelli (Lazio), Vencato (Veneto), Vianzone (Piemonte).

Sarà presente anche il presidente della Nazionale italiana Veterinari, Stefano Biondi (Emilia Romagna).

Lo spettacolo è garantito, l’ingresso sarà gratuito. Due fattori da non sottovalutare per trascorrere una mattinata di sano sport e puro divertimento.

