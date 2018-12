A cura della Redazione

Il Savoia ufficializza l'ingaggio del giocatore Adama Diakite, proveniente dal Taranto. Attaccante centrale ambidestro, all'occorrenza utilizzabile anche come esterno, è nato in Costa d'Avorio nel 1993. Trasferitosi da bambino in Italia, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Padova, facendo tutta la trafila fino a giocare in serie B. Prima di approdare al Taranto nelle ultime due stagioni, ha vestito in Serie C le maglie di Modena, Martina Franca, Casertana e Albinoleffe.

Dopo l'acquisto di Ayina, approdato venerdì a Torre Annunziata, il direttore Mignano ha messo a segno un ulteriore colpo di spessore per infoltire il reparto d'attacco.

Il neo giocatore biancoscudato ha già effettuato, questo pomeriggio, il primo allenamento con i nuovi compagni, in vista della gara di mercoledì col Fasano, recupero della 12a giornata.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.